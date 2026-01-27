雲林衛生所遠距眼科 救回婦人雙眼

健保署公告雲林13鄉鎮為西醫醫療不足地區，尤其眼科、皮膚科偏鄉「一科難求」，縣府已在其中7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，有患者因此診斷出急性視網膜剝離，順利完成手術；今年3月起元長、大埤兩鄉將提供遠距專科會診及一般門診服務。

雲縣衛生局長曾春美說，偏鄉遠距就診人數不若都會區，長者與行動不便民眾可大幅降低交通與時間成本，初步統計，2024年遠距專科會診僅79人次，2025年成長至281人次，其中眼科占251人次、皮膚科30人次。

縣府2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，自籌預算購置眼底鏡、裂隙燈、皮膚鏡等設備給口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內當地衛生所，並媒合台大醫院雲林分院、若瑟醫院、雲林長庚醫院、台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院，建立跨院遠距眼科、皮膚科專科會診網絡，民眾到衛生所完成檢查，可依排定時段與醫院端醫師進行遠距會診。

44歲患有第二型糖尿病、高血脂的婦人無定期追蹤、服藥，因古坑衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，她去年8月前往就醫，經安排眼底鏡攝影，發現她左眼視網膜出血、右眼視網膜脫離，立即轉診至台大斗六眼科就診，順利完成手術治療。

元長、大埤衛生所目前無執登醫師，3月起雲林長庚醫院將每兩周派醫師進駐，提供遠距眼科、皮膚科會診，曾春美指出，未來將逐步擴大服務至13個醫療不足鄉鎮。相關門診時間請洽當地衛生所。