嘉義市博特刊呈現城市底蘊 2月2日起全台百處場點開放試閱

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊。記者李宗祐／攝影

嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊，以「咱 嘉義式 We ChiaYi」為主題，透過文字與影像記錄城市治理成果。市長黃敏惠表示，城市博覽會為城市與人之間建立深厚連結，這些美好總和的累積，不僅喚起共同歷史記憶，也激發城市繼續前行的能量，展現嘉義人的韌性與創意。

發表會今天在嘉義秀泰影城舉行，現場發表刊物及市博成果紀錄影片。特刊由文化局與智慧科技處跨局處合作，與地方創生刊物「+1+1+1」共同製作，將市博成果納入長期出版脈絡。內容涵蓋「共享的嘉義」、「宜居的嘉義」及「摩登的嘉義」三大面向，系統性呈現城市發展與市民參與的歷程。

文化局長謝育哲表示，市博不只是活動，更是一種城市治理與跨域協作的實踐，串聯全城百處生活場域，讓市民成為策展人。總策展人黃銘彰說，特刊收錄市博期間的精彩故事，並與日本TRANSIT編輯團隊及插畫家湯士賢合作，引入多元文化觀點，詮釋嘉義樣貌。

特刊封面選用核心地標中央噴水池圓環，並加入吉祥物「桃喜」意象。刊物內頁收錄湯士賢描繪的東門派出所、商場等建築筆觸，勾勒城市輪廓，並推出限量珍藏海報。

「+1+1+1」Special Issue即日起發行，2月2日起在全台百處藝文場館或獨立咖啡廳開放試閱。民眾可至「320+1嘉義市城市博覽會」官方網站或「平凡嘉義」社群平台查詢詳細資訊。

嘉義市城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue出刊發表暨成果紀錄影片首映會下午在嘉義秀泰影城舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義市城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue出刊發表暨成果紀錄影片首映會下午在嘉義秀泰影城舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue出刊發表暨成果紀錄影片首映會今天下午在嘉義秀泰影城舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue出刊發表暨成果紀錄影片首映會今天下午在嘉義秀泰影城舉行。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊。記者李宗祐／攝影
嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊。記者李宗祐／攝影

