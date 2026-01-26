快訊

嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會 英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會「永續海洋燈區」將於3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場登場，由英雄戰將帶領民眾守護海洋，在鱟隊長率領下，白海豚、海龜與蚵仔寶寶等戰士齊心對抗保麗龍及塑膠袋等海廢怪，象徵正義與汙染的對抗。縣府表示，透過擬人化角色形象，希望引領大眾加入守護海洋行列，認識與生活密不可分的海洋地景，共同實現永續願景。

嘉義縣環保局結合SDGs14目標策展，將東石、布袋廢棄蚵棚竹材與漁網轉化為「蚵棚之境」，並融入新岑國小師生的海廢創作。展區內也呈現布袋好美里居民「築籬擋沙」復育33公頃沙灘的實績，以及嘉義縣與保育團體合作復育「活化石」三棘鱟的成果，展現嘉義沿海的環境故事。

燈區焦點為2至3層樓高的機械「環海戰艦」主燈，每日18時15分至21時45分，每30分鐘展演一次。展區設計「英雄戰將」對抗「海廢怪」的故事情節，由鱟隊長率領白海豚、海龜及蚵仔寶寶等角色，象徵對抗保麗龍與塑膠袋汙染的決心。

此外，「等鱟站」以興建中的濱海環境教育館為藍圖，象徵復育期待。燈區現場同步推出線上互動問答抽獎，鼓勵民眾認識綠色循環材料的價值。

嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會，英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態，圖為模擬畫面。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 海廢 復育

