快訊

花49元晉升千萬富翁！全家發票9幸運兒中大獎 獎落6縣市

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

台南王育德紀念館1/30重開 續推語言平權等議題

中央社／ 台南26日電

設於台南市吳園藝文中心後方排屋的王育德紀念館於去年8月暫停開館，進行館舍環境整備，預定於30日重新開館，將持續以語言平權、人權教育與公共參與為主軸，推動各項計畫。

台南市政府文化局長黃雅玲今天透過新聞稿表示，王育德為戰後台灣重要的民主先驅與行動者，一生致力於台語研究、民主理念、台灣人主體性的倡議，以及原台籍日本兵權益爭取，王育德紀念館長期以來以王育德精神為核心，結合研究、展示與教育推廣，是公共歷史與社會對話重要場域。

黃雅玲指出，本次重新開館，館方同步完成部分展示更新、展場環境整理及必要修護作業，除檢視文物保存條件，針對展示硬體進行升級調整，並辦理文物修復與穩定處理，以確保館藏文物得以在安全、適宜環境中持續展示與保存，同時新增王育德的台南生活足跡展示。

她說，王育德紀念館將持續以語言平權、人權教育與公共參與為主軸推動多項計畫，其中，「台灣青年出來講」系列講座與工作坊將邁入第3年，延續以台語為主要溝通語言，邀請來自不同領域創作者與行動者，透過實體交流與對話，深化社會對母語與公共議題關注。

黃雅玲表示，紀念館並規劃在年底推出微型特展，聚焦王育德的思想脈絡及其所處的歷史時代，透過文獻、影像與策展轉譯，回應當代社會對民主、人權與文化自主的關切。

台南市文化局提供資料指出，王育德生於1924年台南府城本町（今為民權路），在其兄王育霖於228事件遇難後，便經香港流亡日本，並完成東京大學學業，是第一個以研究台語取得博士學位的台灣人，其後任教明治大學、東京外國語大學等學校。

文化局指出，王育德曾自費出版「台灣語常用語彙」而賣掉房子，後來也出版多部台語研究相關書籍，直到1985年逝世於東京，不曾再回故鄉台灣，台南市政府為紀念王育德對台灣文化及民主發展貢獻，於2018年在吳園藝文中心後方排屋設立「王育德紀念館」。

台南 紀念館 公共

延伸閱讀

傳習傳統音樂戲曲 彰化縣文化局開辦課程13班

浙江嵊泗縣取消中考選拔「全員直升高中」 評價兩極化

「金門第一風水名墓」國定古蹟修復竣工 兩岸後代齊聚謝土祭典

營造純白療癒風 「新營Q起來」30日起變裝在地街景

相關新聞

返鄉虎尾18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘2009年返鄉，致力於眷村保存活化，成功帶動虎尾眷村再造，最近更打造「眷味廚房」延傳...

家扶親子提前圍爐 南市議員蔡育輝連8年揪企業關懷弱勢

台南市議員蔡育輝服務處關懷弱勢，連八年揪企業做愛心，今邀北台南家扶中心受扶助家庭近百人圍爐享用火鍋，提供受邀親子每人50...

五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

獲列雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，當天將採全程徒步過爐，至於最...

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林縣警察局今舉行新任主祕、督察長及3位分局長交接布達典禮，其中北港分局新任分局長張舒喻備受矚目，成為北港分局創立以來首...

嘉義縣3月迎紫藤花季 2天1夜慢遊串聯太平雲梯與山林祕境

嘉義縣梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林及吊橋景觀聞名。隨著3月紫藤花季即將到來，串聯瀑布般的紫色花海與山...

台南山城寒冬送暖弱勢

去年0121大埔地震甫滿周年，受創嚴重的台南山區，還有居民仍在依親，市府表示，慈濟基金會將再蓋集合住宅給受災戶；另，立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。