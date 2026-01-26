台南王育德紀念館1/30重開 續推語言平權等議題

設於台南市吳園藝文中心後方排屋的王育德紀念館於去年8月暫停開館，進行館舍環境整備，預定於30日重新開館，將持續以語言平權、人權教育與公共參與為主軸，推動各項計畫。

台南市政府文化局長黃雅玲今天透過新聞稿表示，王育德為戰後台灣重要的民主先驅與行動者，一生致力於台語研究、民主理念、台灣人主體性的倡議，以及原台籍日本兵權益爭取，王育德紀念館長期以來以王育德精神為核心，結合研究、展示與教育推廣，是公共歷史與社會對話重要場域。

黃雅玲指出，本次重新開館，館方同步完成部分展示更新、展場環境整理及必要修護作業，除檢視文物保存條件，針對展示硬體進行升級調整，並辦理文物修復與穩定處理，以確保館藏文物得以在安全、適宜環境中持續展示與保存，同時新增王育德的台南生活足跡展示。

她說，王育德紀念館將持續以語言平權、人權教育與公共參與為主軸推動多項計畫，其中，「台灣青年出來講」系列講座與工作坊將邁入第3年，延續以台語為主要溝通語言，邀請來自不同領域創作者與行動者，透過實體交流與對話，深化社會對母語與公共議題關注。

黃雅玲表示，紀念館並規劃在年底推出微型特展，聚焦王育德的思想脈絡及其所處的歷史時代，透過文獻、影像與策展轉譯，回應當代社會對民主、人權與文化自主的關切。

台南市文化局提供資料指出，王育德生於1924年台南府城本町（今為民權路），在其兄王育霖於228事件遇難後，便經香港流亡日本，並完成東京大學學業，是第一個以研究台語取得博士學位的台灣人，其後任教明治大學、東京外國語大學等學校。

文化局指出，王育德曾自費出版「台灣語常用語彙」而賣掉房子，後來也出版多部台語研究相關書籍，直到1985年逝世於東京，不曾再回故鄉台灣，台南市政府為紀念王育德對台灣文化及民主發展貢獻，於2018年在吳園藝文中心後方排屋設立「王育德紀念館」。