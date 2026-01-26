佳尼特基金會捐百萬禮券 嘉惠台南千家邊緣戶

快訊

中央社／ 台南26日電

台南不少地區去年遭颱風丹娜絲重創，弱勢家庭面臨更大經濟壓力，財團法人佳尼特教育基金會捐贈價值新台幣100萬元生活禮券，預計有5個行政區共1000戶邊緣戶受惠。

台南市政府今天在永華市政中心舉行「2026歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，由市長黃偉哲代表市府受贈，並回頒感謝狀給佳尼特教育基金會董事長莊住維，肯定基金會長期投入公益，協助市府照顧弱勢族群及推動地方教育。

黃偉哲致詞表示，去年許多偏鄉地區受丹娜絲風災重創，不少家庭原本就生活清寒，災後又面臨屋舍修復加重經濟壓力，佳尼特教育基金會的捐助，可為孩子教育與生活提供實際協助。

他說，市府持續關心弱勢族群並提供必要協助，但公部門資源有限，教育與生活上需求仍須仰賴公私合作共同補足，感謝各界善心人士無私付出，讓孩子與弱勢家庭在寒冬中感受溫暖與關懷。

台南市政府民政局指出，部分邊緣戶因資格限制，難以直接獲得公部門資源，此次基金會捐贈鹽水區、下營區、將軍區、北門區及學甲區5個行政區共1000戶家庭受惠，每戶獲贈1000元連鎖超商禮券，協助各家庭依實際需求採買生活必需品。

莊住維表示，此次捐贈希望發揮拋磚引玉效果，喚起社會各界對弱勢族群關注，並邀請大家以行動參與關懷。

