青森睡魔抵嘉！文總邀日本職人跨海創作花燈

文化總會主辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，邀請日本知名睡魔師來台參與嘉義縣台灣燈會，將現地打造出一座專屬於配天宮樸仔媽及天地人三虎的台灣限定睡魔燈籠。26日上午舉辦媒體分享會，青森頂尖睡魔師諏訪慎、林廣海與製作團隊皆蒞臨現場，為這場台日友情的盛會揭開序幕。

特別的是，兩位睡魔師分屬不同體制的團隊，在日本時也不曾合作過，首次合體就獻給台灣。

來自日本東北的「青森睡魔」指的是以木頭、鐵絲、和紙等材料手工製成的大型燈籠，而「青森睡魔祭」歷史可回溯至西元1700年代前半，至1980年列入日本國家重要無形民俗文化財，被封為東北三大祭之一，祭典期間會吸引將近250萬民眾共襄盛舉，是相當重要的年度盛事。

文總秘書長李厚慶說，今年正好是311日本東北大地震15周年，文總邀請來自日本青森的創作者走進台灣，用在地的故事創作大型睡魔燈籠，一起用兩國的文化，點亮這一盞帶來平安與祝福，象徵跨國友誼的睡魔燈籠，它不只是一件藝術品，更代表當年兩國對彼此伸出的手，到現在沒有放開過。

「青森睡魔抵嘉」由諏訪慎、林廣海兩位現役青森睡魔師與團隊共同設計製作，是繼睡魔師2001年至大英博物館製作展演以來，睽違25年在海外製作大型睡魔，更寫下亞洲首例。

結合台灣在地信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍與山軍尊神虎爺公，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流新篇章。

本次共有八名睡魔製作團隊來到台灣，將於今日下午啟程前往嘉義，開始為期一個半月的大型睡魔燈籠製作。

諏訪慎說，在青森製作睡魔通常需要兩個月到兩個半月，甚至更長的時間，但這次只有一個多月，且結合兩位首次合作、來自不同體制的睡魔師，會努力在期限內完成，希望做出來的作品可以符合台灣民眾的期待。

林廣海也分享，日本的神明比較沒有既定的形象，但台灣對於媽祖的穿著、表情、姿態都有既有的印象，因此有點緊張，也會特別謹慎。

日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部部長荒木直哉說，日本與台灣多年來建立了堅定而深厚的友好關係，這次台灣燈會正是「台日友好」的具體象徵，青森睡魔以台灣民眾信仰的「媽祖」為主題進行創作，成為日本傳統藝術與台灣豐富文化融合的珍貴契機，也期盼台日交流能更加活絡、持續深化。

為呈現最原汁原味的青森睡魔，本次大型睡魔燈籠除了靜態展出，更將參與「2026台灣燈會在嘉義大遊行」，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，在台灣燈會現場重現日本夏日祭典的壯闊能量，並透過現場直播，分享給台灣和世界各地的朋友。

為深化與在地的連結，文總將安排青森睡魔團隊與嘉義縣在地學校、居民交流互動，透過工作坊與糊紙技藝示範，帶領民眾深入認識睡魔文化，並邀請嘉義縣永慶高中參與遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠。