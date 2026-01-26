返鄉虎尾18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘18年來投入虎尾眷村改造，成為眷村文化在雲林的重要推手，榮獲首屆「金眷獎」的特殊貢獻獎。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘2009年返鄉，致力於眷村保存活化，成功帶動虎尾眷村再造，最近更打造「眷味廚房」延傳眷村美食，重現兒時的生活「眷影」，獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」殊榮。她說，用文化說故事，讓珍貴歷史傳承，是她終身職志。

全國眷村文化保存聯盟為鼓勵民眾透過閱讀與具體行動，深度理解1949年以來的歷史脈絡與眷村文化價值，今年首度開辦「金眷獎」，近20年來積極推動眷村活化改造的雲林縣虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘榮獲「特別貢獻獎」。

70歲魯紜湘回憶說，建國眷村是她從小長大的地方，村內一點一滴、一磚一瓦全是她童年記憶，盡管眷村已遷移，人去樓空儼成荒村，但紅門內隔著竹籬笆說說笑笑的聲音，和叔姨掛在牆邊的臘肉味，迴盪腦海，2009年從事文史工作好友高丹華鼓勵，激發她對土地的責任與使命，決心放下打多年的事業，重返眷村故地。

18年前踏進荒廢的眷地，心中湧現的就是「我要找回失去的家！」，於是召集眷戶故友在高丹華協助下，開始啟動眷村再造行動，為重建建國眷村踏出第一步。魯紜湘說，一切從零開始，說人沒人、說錢沒錢，復村行動起步困難重重，朋友也勸她放棄，但她認為成不成功倒是其次「好歹努力過，不讓自己留遺憾」。

她以村子精神象徵的老舊活動中心為起點，號召更多眷戶後代加入團隊。寫計畫爭取經費開辦活動，帶領大家重新走進眷村、認識眷村，幾次活動總有來自全國各地的眷戶回來，凝聚向心力，讓她信心漸增，路才能往下走。

大家分頭深入田野調查，訪談耆老眷戶，一筆筆珍貴文獻、資料、老照片逐一被搜羅發掘，才拼湊出珍貴的文史紀錄和眷村底樣，作為後來重建的重要參考。由於虎尾眷村不同於其他縣市眷村，不僅是國內唯農村型聚落，更兼具戰備和生活，別具特色，因此開辦青年工作營、駐地工作站，吸引青年走進來，注入活力。

「文史之外，吃食更是重建文化一大動力！」魯紜湘多年努力結合公部門終能重建歷史現場，卻深深有感「少了一味」，除了日常菜餚風味，春節少不了香腸、臘肉，這才是眷村生活樣態，逢年過節來自不同省份的家庭，飄出不同的年菜香，像是「萬家香」。

因此她成立「眷味廚房」，以眷村飲食細說1960年代的生活日常，她說，像土豆燒雞、腐乳燒肉、千層肉餅、空氣餅，還有神風特攻隊的便當餐，都是虎尾眷村特有的料理，美食中更隱含著大江南北的動人故事，這才是她心中的人間珍饌。

獲得特別貢獻獎，魯紜湘謙虛地笑說，「沒什麼特別啦！」多年努力活化建國眷村終有所成，一圓自己的心願，找回自己的家，不僅讓自己開心快樂也滋養了這塊土地，重現了眷村文化，讓眷村的食衣住行、生活點滴重新活在下一代人的心。

縣府文觀處長謝明璇特別往祝賀貼紅榜，謝指出，魯紜湘以居民身分參與這場馬拉松式的歷史再造工作，其行動不僅保存了珍貴的實體空間，更讓眷村的生活記憶得以延續與轉譯，這也反映出文化資產需要多元角色的參與，期盼透過特別貢獻獎，讓長期默默耕耘的推手被更多人看見，共同投入眷村文化保存與傳承。

虎尾建國眷村原住戶魯紜湘多年投入眷村改造，吸引年輕人走進眷村，參與改造，注入年輕活力。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村多年改造從荒煙廢墟大翻身，成為雲林最大也是最美麗的眷村文化休閒園地。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村多年改造從荒煙廢墟大翻身，成為雲林最大也是最美麗的眷村文化休閒園地。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村原眷戶魯紜湘多年努力投入眷村改造，讓國旗重新飄揚在各眷戶，成為雲林最大也是最美麗的眷村文化休閒園地。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村多年改造從荒煙廢墟大翻身，成為雲林最大也是最美麗的眷村文化休閒園地。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘18年來投入虎尾眷村改造，不僅找回自己的家，也成為眷村文化在雲林的重要推手，她更以眷村美食帶動文化延續，榮獲首屆「金眷獎」的特殊貢獻獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村原住戶魯紜湘多年投入眷村改造，吸引年輕人走進眷村，參與改造，注入年輕活力。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村多年改造從荒煙廢墟大翻身，成為雲林最大也是最美麗的眷村文化休閒園地，吸引文青入駐，讓眷戶變成文創商店。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村多年改造從荒煙廢墟大翻身，成為雲林最大也是最美麗的眷村文化休閒園地。記者蔡維斌／攝影
