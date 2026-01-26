家扶親子提前圍爐 南市議員蔡育輝連8年揪企業關懷弱勢

台南市議員蔡育輝服務處關懷弱勢，連八年揪企業做愛心，今邀北台南家扶中心受扶助家庭近百人圍爐享用火鍋，提供受邀親子每人500元紅包，每戶家庭年菜禮盒等，現場年味濃。

蔡育輝擔任北台南家扶中心扶幼委員逾16年，2019年曾將市議員選舉補助款40萬元捐給北台南家扶中心，提供助學義賣機會贊助助學經費，連續第八年揪團做愛心。

趁寒假春節前夕，蔡育輝今安排家扶親子參訪台南市議會民治議事廳，透過介紹與有獎徵答，了解議員們工作日常。

台南市議會也招待家扶親子至新營極鮮火鍋店圍爐用餐，同時號召地方企業提供每人500元紅包、年菜等年節禮盒並贈送白米。