家扶親子提前圍爐 南市議員蔡育輝連8年揪企業關懷弱勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員蔡育輝（粉紅色背心）連八年揪企業做愛心，今邀北台南家扶中心受扶助家庭近百人圍爐享用火鍋，提供受邀親子每人500元紅包、家庭年菜禮盒等。記者謝進盛／攝影
台南議員蔡育輝服務處關懷弱勢，連八年揪企業做愛心，今邀北台南家扶中心受扶助家庭近百人圍爐享用火鍋，提供受邀親子每人500元紅包，每戶家庭年菜禮盒等，現場年味濃。

蔡育輝擔任北台南家扶中心扶幼委員逾16年，2019年曾將市議員選舉補助款40萬元捐給北台南家扶中心，提供助學義賣機會贊助助學經費，連續第八年揪團做愛心。

趁寒假春節前夕，蔡育輝今安排家扶親子參訪台南市議會民治議事廳，透過介紹與有獎徵答，了解議員們工作日常。

台南市議會也招待家扶親子至新營極鮮火鍋店圍爐用餐，同時號召地方企業提供每人500元紅包、年菜等年節禮盒並贈送白米。

北台南家扶中心主任李桂平說，北台南家扶目前扶助880戶弱勢家庭，超過6成為單親家庭，約2成屬隔代教養家庭，有6成家庭為列冊政府低收及中低收入戶家庭，家長生活及教育負荷向來沈重，感謝蔡育輝議員、台南市議會、台南紡織、南紡流通事業、華新麗華、帝寶工業、芳榮米廠慷慨解囊公益之舉，就像寒冬中流暖，讓家扶大人小孩歡喜迎新春開心過好年來。

