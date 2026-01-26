嘉縣權責型失智據點遷移至醫院 提供更完整照護

快訊

中央社／ 嘉義縣26日電

嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」今天正式遷移至大林慈濟醫院運作，提供輕度失智且合併情緒及行為症狀者更寬敞、舒適，及具醫療支援照顧環境，更能完整照護失智長者。

因應「長照3.0」推動醫療與長照整合，嘉義縣「拾憶樂園」失智據點遷移至大林慈濟醫院運作，衛生局長趙紋華、大林慈濟醫院副院長林庭光及大林慈濟共照中心主任曹汶龍等人到場關心，並陪同長者體驗樂器演奏，現場氣氛溫馨歡樂。

大林慈濟醫院發布新聞稿表示，衛生局輔導大林慈濟失智共照中心承接「拾憶樂園」權責型失智據點，目前收治7名長輩，其中85歲長者過去日夜顛倒、精神不濟，經常眼睛閉合、昏昏欲睡，今天在據點透過音樂律動、感官刺激與專業陪伴，精神已明顯改善。

曹汶龍表示，「拾憶樂園」提供一個溫馨環境，讓有照顧困擾的長輩及家屬能來到醫院，由專業人員陪伴，也能解開家屬照顧上的疑惑和困擾，這是醫院的社會責任，希望能共同陪伴老人家走完人生的最後一哩路。

曹汶龍說，預防失智可從日常生活做起，包括多動腦、多運動、均衡飲食與增加社會互動，皆有助降低失智風險，未來醫療團隊將持續規劃非藥物治療與多元感官活動，提供更完整失智照護服務。

衛生局表示，嘉義縣推估65歲以上失智者約1萬人，縣府目前已設置3處失智共照中心及30處失智據點。民眾若有失智照護問題可聯繫1966，或洽詢嘉義縣失智共同照護中心、各鄉鎮衛生所。

失智者 衛生局 慈濟

