嘉義市普發6000 消費送600元振興商圈夜市劵

因應去年國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創嘉義市帶來的衝擊，嘉義市政府推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，在財政穩健、未舉債的前提下，運用歲計賸餘加碼普發嘉義市市民現金6,000元，用以穩定民生同時鼓勵市民支持在地攤商與店家，將消費動能留在嘉義。為了讓普發現金的效益放大，嘉義市府同步加碼推動振興商圈夜市計畫，在嘉義市消費滿6,000元兌換600商圈夜市劵，讓消費動能再回到嘉義市店家及市場，支撐在地經濟。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市民在1月24、25日拿到嘉義市加碼的6,000元現金後，可以在年前購置年貨在地消費，「市府發錢」、「市民花錢」、「嘉義市大賺錢」，讓經濟活水持續在嘉義市發酵，還要記得從2月1日起的發票要留起來，從3月2日起開放民眾兌換「商圈夜市券」，放大你的6,000元！

嘉義市政府建設處表示，民眾(不限嘉義市市民)只要持115年2月1日起嘉義市店家所開立發票累積滿2,000元，就可以在3月2日(一)至指定兌換地點兌領1份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可兌換600元商圈夜市券，商圈夜市券可以使用在嘉義市的店家及公告的夜市設攤路段，本次活動發放總經費高達2,500萬元，數量有限、兌完為止。

