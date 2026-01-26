嘉義市普發6000 消費送600元振興商圈夜市劵

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

因應去年國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創嘉義市帶來的衝擊，嘉義市政府推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，在財政穩健、未舉債的前提下，運用歲計賸餘加碼普發嘉義市市民現金6,000元，用以穩定民生同時鼓勵市民支持在地攤商與店家，將消費動能留在嘉義。為了讓普發現金的效益放大，嘉義市府同步加碼推動振興商圈夜市計畫，在嘉義市消費滿6,000元兌換600商圈夜市劵，讓消費動能再回到嘉義市店家及市場，支撐在地經濟。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市民在1月24、25日拿到嘉義市加碼的6,000元現金後，可以在年前購置年貨在地消費，「市府發錢」、「市民花錢」、「嘉義市大賺錢」，讓經濟活水持續在嘉義市發酵，還要記得從2月1日起的發票要留起來，從3月2日起開放民眾兌換「商圈夜市券」，放大你的6,000元！

嘉義市政府建設處表示，民眾(不限嘉義市市民)只要持115年2月1日起嘉義市店家所開立發票累積滿2,000元，就可以在3月2日(一)至指定兌換地點兌領1份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可兌換600元商圈夜市券，商圈夜市券可以使用在嘉義市的店家及公告的夜市設攤路段，本次活動發放總經費高達2,500萬元，數量有限、兌完為止。

聚傳媒

嘉義 夜市券

相關新聞

五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

獲列雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，當天將採全程徒步過爐，至於最...

返鄉虎尾18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘2009年返鄉，致力於眷村保存活化，成功帶動虎尾眷村再造，最近更打造「眷味廚房」延傳...

家扶親子提前圍爐 南市議員蔡育輝連8年揪企業關懷弱勢

台南市議員蔡育輝服務處關懷弱勢，連八年揪企業做愛心，今邀北台南家扶中心受扶助家庭近百人圍爐享用火鍋，提供受邀親子每人50...

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林縣警察局今舉行新任主祕、督察長及3位分局長交接布達典禮，其中北港分局新任分局長張舒喻備受矚目，成為北港分局創立以來首...

嘉義縣3月迎紫藤花季 2天1夜慢遊串聯太平雲梯與山林祕境

嘉義縣梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林及吊橋景觀聞名。隨著3月紫藤花季即將到來，串聯瀑布般的紫色花海與山...

台南山城寒冬送暖弱勢

去年0121大埔地震甫滿周年，受創嚴重的台南山區，還有居民仍在依親，市府表示，慈濟基金會將再蓋集合住宅給受災戶；另，立委...

