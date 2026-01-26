快訊

臺南開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

農曆春節將至，為陪伴南市監護兒少在歲末寒冬中感受關懷與溫暖，臺南市政府社會局24日假總理大餐廳辦理「馬年開基幸福到 福（服）氣連連伴你行」春節活動，邀請監護兒少提前團圓圍爐迎新年。副市長姜淋煌在社會局郭乃文局長陪同下，代表黃偉哲市長到場致意並致贈春節紅包與祝福禮品，感謝開基玉皇宮長期關懷弱勢、財團法人永長興社會福利慈善基金會與UNIQLO等民間資源長期支持，共同為孩子們送上新年的溫暖祝福。

黃偉哲市長指出，南市目前共有100名由市府監護的兒少，這些孩子因原生家庭功能不足或家庭變故，無法獲得穩定生活環境，市府依法擔任監護人，並由社會局依個別需求安排安置機構或寄養家庭等替代性照顧資源，陪伴孩子在生活、就學與身心發展上穩健成長。黃偉哲市長特別感謝開基玉皇宮持續以實際行動支持兒少照顧工作，第五度與市府合作，贊助監護兒少及社區弱勢家庭學童共125名選購新衣；財團法人永長興社會福利慈善基金會亦延續去年的支持，今年持續贊助春節紅包及圍爐經費，讓關懷不只是一次，而是年年到位。

社會局郭乃文局長表示，監護兒少在成長過程中，往往較早面對家庭照顧中斷與生活不安定的挑戰，社會局除依法提供安置與寄養等替代性照顧外，更重視長期且穩定的陪伴，由社工人員持續關心孩子的生活適應、學習狀況與心理需求。她指出，孩子需要的不只是一時的幫助，而是在成長的關鍵時刻，有人願意一直陪著、走得夠久。她也感謝開基玉皇宮與永長興基金會多年來持續投入兒少福利，讓照顧不只是寫在制度裡，而是真真切切發生在孩子的生活中。

社會局說明，活動計有74名兒少出席，他們特別準備韓國女團「Magnetic」手指舞、扯鈴演出及「新年好馬」舞蹈組曲等成果表演，亮眼而有自信地展現一年來的學習成果與成長歷程，並在餐敘後由社工陪同前往新光三越西門店UNIQLO親自選購新衣。當日未能到場的兒少，則由社會局協助以線上方式選購，並於農曆春節前配送到孩子手中，確保每位孩子都能穿上合身的新衣、安心迎接新的一年。透過讓孩子自主選擇所需，市府也期待在實質照顧之外，培養其生活能力與自我決定的信心。

聚傳媒

兒少 社會局 春節

