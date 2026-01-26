台南「眷村文化美食節」 29日起原美國學校開賣5天

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「阿嬤妳看眷村文化美食節」29日起在北區原美國學校舉辦5天。記者吳淑玲／攝影
為延續美軍駐台南時期於開元地區所留下的中美合作歷史與眷村生活記憶，台南市文資協會與台南市里政環衛文教協會將於農曆年前舉辦「阿嬤妳看眷村文化美食節」，透過眷村各省特色美食、文化展示與交流活動，重現逐漸淡去的年節氛圍與濃厚鄉愁，讓市民與遊客重新感受眷村文化的溫度與情感。

活動從1月29日上午9點開幕活動至2月2日共5天，地點設於台南市北區開南街（原美國學校），活動形式以年貨大街為主軸，集結眷村各省特色美食、傳統年節小吃與文化展示，重現早年眷村過年時熱鬧溫馨的生活場景，營造兼具懷舊與人情味的年節氛圍。

市長黃偉哲表示，眷村文化不只是飲食，更是一段段生活經驗與情感記憶的累積，除了來採買年貨外，也希望眷村居民能夠走出來，與街坊鄰居見面並交流美食傳承下來，不只是一般市集或夜市，是具有文化傳承意義的。

市議員蔡宗豪表示，開元、開南一帶不僅承載眷村生活記憶，也串聯過去美軍駐台南的歷史軌跡，透過文化與美食的方式重新被看見，是非常珍貴的地方資產。他指出，希望藉由活動讓長輩回味過往，也讓年輕世代理解眷村文化背後的時代故事。

台南市「阿嬤妳看眷村文化美食節」29日起在北區原美國學校舉辦5天。記者吳淑玲／攝影
眷村 美食 台南

