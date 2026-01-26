快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

中央社／ 雲林縣26日電

雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘因對土地的責任與使命，18年前從北部重返兒時舊地，結合公部門資源，展開眷村再造計畫，獲全國眷村文化保存聯盟頒贈特別貢獻獎。

農曆春節將至，魯紜湘在眷村開始自製手工香腸、臘肉，她說，這就是眷村裡生活常態，逢年過節，來自不同省份、族群的村民製作自家年菜「萬家香」。

今年70歲的魯紜湘表示，她18年前基於對土地的責任與使命，放下經營有成的事業，返回兒時舊地，展開眷村再造計畫，其友人皆認為是不可能的任務，甚至叫她放棄，但她覺得有成沒成是其次，好歹有努力過，不會留有遺憾。

她指出，虎尾眷村不同於其他縣市的眷村聚落，此處兼具戰備和住宿，獨具特色，即使當時返鄉時眷村只剩斷垣殘壁，在她眼中仍是一塊瑰寶。

魯紜湘回到虎尾鎮建國眷村第一步從建國一村的活動中心開始，積極寫計畫案、參與課程，結合公部門資源，擾動地方，挨家挨戶拜訪，凝聚眷村居民的向心力，並啟動耆老調查，收集老照片，拼湊出歷史脈絡；同時辦理青年工作營、駐地工作站等活動，讓青年走進來，注入活力。

魯紜湘拒絕復刻他處樣貌，堅持再造歷史現場、重現眷村文化2大原則，為虎尾眷村留存文史紀錄，再造重生新風情，至今不輟，成果斐然。全國眷村文化保存聯盟頒發特別貢獻獎給她，將於2月3日下午在台北國際書展藍沙龍舉行頒獎典禮。

魯紜湘認為，讓眷村保存原風貌才是重中之重，得獎是其次，未來將從食衣住行育樂著手，導入體驗眷村生活，重現眷村人文場景與歷史文化。

眷村 虎尾鎮

延伸閱讀

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

台南市府今明辦眷村年貨嘉年華 重現濃濃眷村味滿滿人潮

點亮馬年！雲林高鐵站前大道、農博迎賓花燈 雲林門面更美麗

高雄眷村驚險警匪追逐 4男女同車拒檢逃逸撞工程車

相關新聞

五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

獲列雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，當天將採全程徒步過爐，至於最...

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林縣警察局今舉行新任主祕、督察長及3位分局長交接布達典禮，其中北港分局新任分局長張舒喻備受矚目，成為北港分局創立以來首...

嘉義縣3月迎紫藤花季 2天1夜慢遊串聯太平雲梯與山林祕境

嘉義縣梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林及吊橋景觀聞名。隨著3月紫藤花季即將到來，串聯瀑布般的紫色花海與山...

台南山城寒冬送暖弱勢

去年0121大埔地震甫滿周年，受創嚴重的台南山區，還有居民仍在依親，市府表示，慈濟基金會將再蓋集合住宅給受災戶；另，立委...

雲林麥寮運動公園 增設球場開工

雲林麥寮城鄉運動公園占地8.8公頃，是鄉內最大公園，也是麥寮最大親子運動休閒基地，假日親子休閒需求漸增，加上部分設施失修...

嘉義市普發6000元首波發放率破8成 市府1月30日起啟動補領

嘉義市推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波領取6000元消費現金及65歲以上長者1000元春節禮金，於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。