守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘因對土地的責任與使命，18年前從北部重返兒時舊地，結合公部門資源，展開眷村再造計畫，獲全國眷村文化保存聯盟頒贈特別貢獻獎。

農曆春節將至，魯紜湘在眷村開始自製手工香腸、臘肉，她說，這就是眷村裡生活常態，逢年過節，來自不同省份、族群的村民製作自家年菜「萬家香」。

今年70歲的魯紜湘表示，她18年前基於對土地的責任與使命，放下經營有成的事業，返回兒時舊地，展開眷村再造計畫，其友人皆認為是不可能的任務，甚至叫她放棄，但她覺得有成沒成是其次，好歹有努力過，不會留有遺憾。

她指出，虎尾眷村不同於其他縣市的眷村聚落，此處兼具戰備和住宿，獨具特色，即使當時返鄉時眷村只剩斷垣殘壁，在她眼中仍是一塊瑰寶。

魯紜湘回到虎尾鎮建國眷村第一步從建國一村的活動中心開始，積極寫計畫案、參與課程，結合公部門資源，擾動地方，挨家挨戶拜訪，凝聚眷村居民的向心力，並啟動耆老調查，收集老照片，拼湊出歷史脈絡；同時辦理青年工作營、駐地工作站等活動，讓青年走進來，注入活力。

魯紜湘拒絕復刻他處樣貌，堅持再造歷史現場、重現眷村文化2大原則，為虎尾眷村留存文史紀錄，再造重生新風情，至今不輟，成果斐然。全國眷村文化保存聯盟頒發特別貢獻獎給她，將於2月3日下午在台北國際書展藍沙龍舉行頒獎典禮。

魯紜湘認為，讓眷村保存原風貌才是重中之重，得獎是其次，未來將從食衣住行育樂著手，導入體驗眷村生活，重現眷村人文場景與歷史文化。