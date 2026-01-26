五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣列為縣定重要民俗的「五股開臺尊王過爐大典」，每年過爐信徒都會捐贈大批敬神金牌，一年比一年多，其中這面重達44兩的大金牌，至今仍保持最大金牌記錄。圖／中華五股開台尊王協會提供
獲列雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，當天將採全程徒步過爐，至於最受矚目的金牌點交「鎔金」儀式，因金價上漲已停辦兩年，今年是否恢復將進一步商議後再決定，中華五股尊王開臺協會歡迎民眾來隨香感受國姓公神威顯赫。

五股開臺尊王「國姓公」鄭成功，原由鄭氏後代5兄弟共同供奉祖先鄭成功神像，後因5房各自分居雲嘉地區，才分為5股輪流迎請尊王神像供奉1年，沿襲至今已有百年歷史，橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等5股13庄。

目前國姓公供奉在次房股大埤豐田村，預定3月8日過爐移駕至參房股斗南靖興里紅壇。中華五股尊王開臺協會理事長王萬來和值年爐主宋文傑等主事人員開會商討過爐事宜，雲林縣議長黃凱、前議長歐明憲、立委張嘉郡、劉建國、縣府文觀處長謝明璇、縣議員簡慈坊、王秋足等人也應邀出席過爐籌備會議。

經開會決議今年過爐路線約7.8公里，全程將以徒步方式過爐。至於眾所矚目的金牌點交的「鎔金」儀式，協會總幹事曾美玲指出，依慣例每年過爐前，都會將信徒捐獻的金牌清點匯集，再請銀樓鎔金師，當場將金牌鎔成一塊塊10兩重的金條加以保存。但因近年金價不斷飆漲，鎔金多少會耗損金量，因此將先盤點捐獻金牌的數目，再開會商議決定是否鎔金。

宋文傑表示，開臺尊王神駕將於3月8日上午7點從大埤豐田發炮起駕，預計中午抵達斗南靖興宮，靖興里已睽違10年未輪值，將動員迎駕並開辦千桌流水席款待各股信徒。協會理事長王萬來、文觀處長謝明璇歡迎信眾跟隨國姓公腳步隨香祈福，見證這項珍貴的宗教民俗文化。

雲林縣列為縣定重要民俗的「五股開臺尊王過爐大典」，每年過爐都會公開清點信徒敬神的金牌，桌上擺滿成堆的黃金，再逐一鎔成金塊存放，是國內最具特色也是規模最大的神明鎔金習俗。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，中華五股尊王開臺協會和新爐主召集5股開會決議3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，中華五股尊王開臺協會和新爐主召集5股開會決議3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里。記者蔡維斌／翻攝
金牌 鄭成功 雲林

