五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

獲列雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，當天將採全程徒步過爐，至於最受矚目的金牌點交「鎔金」儀式，因金價上漲已停辦兩年，今年是否恢復將進一步商議後再決定，中華五股尊王開臺協會歡迎民眾來隨香感受國姓公神威顯赫。

五股開臺尊王「國姓公」鄭成功，原由鄭氏後代5兄弟共同供奉祖先鄭成功神像，後因5房各自分居雲嘉地區，才分為5股輪流迎請尊王神像供奉1年，沿襲至今已有百年歷史，橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等5股13庄。

目前國姓公供奉在次房股大埤豐田村，預定3月8日過爐移駕至參房股斗南靖興里紅壇。中華五股尊王開臺協會理事長王萬來和值年爐主宋文傑等主事人員開會商討過爐事宜，雲林縣議長黃凱、前議長歐明憲、立委張嘉郡、劉建國、縣府文觀處長謝明璇、縣議員簡慈坊、王秋足等人也應邀出席過爐籌備會議。

經開會決議今年過爐路線約7.8公里，全程將以徒步方式過爐。至於眾所矚目的金牌點交的「鎔金」儀式，協會總幹事曾美玲指出，依慣例每年過爐前，都會將信徒捐獻的金牌清點匯集，再請銀樓鎔金師，當場將金牌鎔成一塊塊10兩重的金條加以保存。但因近年金價不斷飆漲，鎔金多少會耗損金量，因此將先盤點捐獻金牌的數目，再開會商議決定是否鎔金。