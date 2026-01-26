嘉縣府推新住民燈區 民眾可體驗多元文化

嘉義縣政府今天在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，縣長翁章梁表示，台灣友善接納來自世界各地的新住民，民眾可透過這項燈區了解並體驗新住民文化。

縣府發布新聞稿表示，記者會開場，由7名來自越南、印尼、緬甸等國的新住民姊妹，手拉行李箱緩步登場，呼應新住民燈區主軸「從遠方而來、走進嘉義、走進家」，將新住民燈區定位為一座蘊含理解與祝福的光影嘉年華。

翁章梁致詞表示，台灣是自由開放的移民社會，友善接納來自世界各地的新住民，希望民眾可以透過新住民燈區了解並體驗他們的文化。

內政部移民署副署長陳建成說，這次台灣燈會培力許多新住民擔任多語通譯，並邀請新住民團體進行歌舞表演，希望讓各地遊客透過燈會了解台灣多元的文化。

嘉義縣社會局說明，新住民燈區規劃6大主題燈飾，將全縣新住民累積的成果及生命軌跡轉化為藝術體驗，且燈區將安排舞台表演及舞台光雕秀，民眾可進入燈區參與沉浸式文化體驗，換穿異國傳統服飾，完成互動任務後，還可兌換限量的新住民美食。

縣府表示，新住民燈區由內政部新住民發展基金補助新台幣800萬元、縣府自籌45萬元，結合嘉義縣近50名新住民共同策劃，充分展現嘉義多元共榮風貌。