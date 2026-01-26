快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣警察局3位新任分局長今宣誓就職，左起依序為虎尾分局馬秋景、西螺分局吳誌權、北港分局張舒喻。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局3位新任分局長今宣誓就職，左起依序為虎尾分局馬秋景、西螺分局吳誌權、北港分局張舒喻。記者陳雅玲／攝影

雲林警察局今舉行新任主祕、督察長及3位分局長交接布達典禮，其中北港分局新任分局長張舒喻備受矚目，成為北港分局創立以來首位女性分局長。警察局長黃富村感謝卸任人員對治安工作的付出，也期勉新任主管持續精進治安作為，維護交通秩序，守護縣民安全。

此次人事異動中，原主任秘書葉文啟調陞台南市政府警察局督察，原督察長黃國源調陞台中市政府警察局督察；虎尾分局長方子欽調任台東縣警察局台東分局長，西螺分局長閻百川調任嘉義市政府警察局第一分局長，北港分局長陳勇誌則調任屏東縣政府警察局屏東分局長。

新任人員方面，主祕由原澎湖縣政府警察局督察長黃念生接任；督察長由原苗栗縣警察局苗栗分局長簡龍宏接掌；虎尾分局長由原雲林縣警察局祕書科長馬秋景接任；西螺分局長由原嘉義縣警察局竹崎分局長吳誌權出任；北港分局長則由原新竹縣政府警察局新埔分局長張舒喻接棒。

張舒喻是北港分局創立以來首位女性分局長，畢業於中央警察大學行政警察系66期，歷任澎湖縣警察局白沙分局長、高雄市警察局捷運警察隊督察組長，資歷完整、實務經驗豐富。

今布達交接典禮由局長黃富村主持，議長黃凱、縣議員賴淑娞、王又民、陳芳盈等地方民代與會。黃富村表示，警政工作責任重大，期許新任幹部迅速掌握轄區特性，結合地方需求，強化打擊犯罪與為民服務，讓民眾有感於治安改善。

黃凱表示，雲林是農業大縣，老年人口比例高，部分長輩說話較為直白、音量較大，並非出於惡意，期盼員警在執法時多一分同理心與耐心。

警察 北港 澎湖縣 雲林

延伸閱讀

雲林候用校長甄選名單出爐 國小校長錄取人數近年最多

「台西風雲」作者丁耀林傳奇落幕今告別式 藍綠白政要到齊

雲林北港糖廠大型藝術裝置 「光之祥雲」今晚啟燈

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

相關新聞

五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

獲列雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，當天將採全程徒步過爐，至於最...

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林縣警察局今舉行新任主祕、督察長及3位分局長交接布達典禮，其中北港分局新任分局長張舒喻備受矚目，成為北港分局創立以來首...

嘉義縣3月迎紫藤花季 2天1夜慢遊串聯太平雲梯與山林祕境

嘉義縣梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林及吊橋景觀聞名。隨著3月紫藤花季即將到來，串聯瀑布般的紫色花海與山...

台南山城寒冬送暖弱勢

去年0121大埔地震甫滿周年，受創嚴重的台南山區，還有居民仍在依親，市府表示，慈濟基金會將再蓋集合住宅給受災戶；另，立委...

雲林麥寮運動公園 增設球場開工

雲林麥寮城鄉運動公園占地8.8公頃，是鄉內最大公園，也是麥寮最大親子運動休閒基地，假日親子休閒需求漸增，加上部分設施失修...

嘉義市普發6000元首波發放率破8成 市府1月30日起啟動補領

嘉義市推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波領取6000元消費現金及65歲以上長者1000元春節禮金，於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。