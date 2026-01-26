雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林縣警察局今舉行新任主祕、督察長及3位分局長交接布達典禮，其中北港分局新任分局長張舒喻備受矚目，成為北港分局創立以來首位女性分局長。警察局長黃富村感謝卸任人員對治安工作的付出，也期勉新任主管持續精進治安作為，維護交通秩序，守護縣民安全。

此次人事異動中，原主任秘書葉文啟調陞台南市政府警察局督察，原督察長黃國源調陞台中市政府警察局督察；虎尾分局長方子欽調任台東縣警察局台東分局長，西螺分局長閻百川調任嘉義市政府警察局第一分局長，北港分局長陳勇誌則調任屏東縣政府警察局屏東分局長。

新任人員方面，主祕由原澎湖縣政府警察局督察長黃念生接任；督察長由原苗栗縣警察局苗栗分局長簡龍宏接掌；虎尾分局長由原雲林縣警察局祕書科長馬秋景接任；西螺分局長由原嘉義縣警察局竹崎分局長吳誌權出任；北港分局長則由原新竹縣政府警察局新埔分局長張舒喻接棒。

張舒喻是北港分局創立以來首位女性分局長，畢業於中央警察大學行政警察系66期，歷任澎湖縣警察局白沙分局長、高雄市警察局捷運警察隊督察組長，資歷完整、實務經驗豐富。

今布達交接典禮由局長黃富村主持，議長黃凱、縣議員賴淑娞、王又民、陳芳盈等地方民代與會。黃富村表示，警政工作責任重大，期許新任幹部迅速掌握轄區特性，結合地方需求，強化打擊犯罪與為民服務，讓民眾有感於治安改善。

黃凱表示，雲林是農業大縣，老年人口比例高，部分長輩說話較為直白、音量較大，並非出於惡意，期盼員警在執法時多一分同理心與耐心。