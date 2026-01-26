北門頭港排水工程竣工 白河水庫清淤土方減碳排近9成

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府爭取經濟部水利署7000萬元補助，辦理北門區頭港排水治理工程共1263公尺，今上午舉辦工程竣工典禮，治理工程部分原料使用白河水庫的清淤土方。整體工程碳排量相較傳統工法降低近9成。

市長黃偉哲、經濟部水利署六河分署長林玉祥、立委陳亭妃、議員蔡秋蘭、謝舒凡等人出席竣工典禮，黃偉哲表示，本工程透過護岸背填培厚及生態友善工法，除大幅提升排水護岸安全性，同時兼顧低碳與生態保育，展現中央與地方攜手合作，防洪安全與生態環境雙贏成果。

水利局強調，市長黃偉哲上任後對北門區水患改善相當重視，包含排水路改善、部落防護、抽水站、滯洪池興建等，總投入經費逾9億6000萬元。

黃偉哲指出，北門區沿海低窪，於強降雨或海水倒灌時，常發生積淹水情形。感謝水利署支持地方治水建設，使市府得以持續推動區域排水整治，逐步完善防洪體系。

黃偉哲表示，頭港排水治理工程，部分原料使用整治白河水庫清淤土方，不僅節約部分材料費，還省下運送土方的費用，可說是兼顧水庫維護與資源循環再利用。完工後，將可有效降低淹水風險，提升沿海聚落整體防災韌性，讓居民生活更加安心。

水利局長邱忠川說明，本案工程屬經濟部水利署「前瞻水安全計畫」核定案件，總經7000萬元，全額由中央補助，主要施作內容為頭港排水左岸護岸改善，長度約1263公尺。考量工程緊鄰北門重要濕地，全線採用背填培厚及柔性工法強化護岸穩定性，並與既有海堤防線相互銜接，整體改善範圍涵蓋北門里、永隆里及井仔腳鹽田風景區等區域，約350公頃土地可免受暴潮與積淹水威脅，對在地約500戶居民及重要經建設施的防洪安全具有顯著提升效果。

水利局補充，本工程在規劃設計階段即導入多項生態與低碳理念，減少混凝土使用，改以天然材料施作，整體工程碳排量相較傳統工法降低近9成。

未來透過補植海桐、苦檻藍、馬鞍藤等原生濱海植物，持續復育濕地植生，並結合拋石工法營造多孔隙棲地環境，可望達成防洪安全、濕地生態與親水環境共融的多重效益。

