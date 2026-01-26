港台愛心攜手助港學童 無障礙暢遊台南圓「夢之旅2026」

香港「夢天使義工團」舉辦學童無障礙暢遊台灣的「夢之旅 2026」，今天在台南仁德十鼓文創園區成果發表，感謝各界協助、見證38位香港基層身心障礙學童，在台南完成一段充滿勇氣與希望的生命旅程。

這趟夢之旅有夢天使、家屬、我工、醫療團隊及工作人員近170人，首次搭乘同一航班來台，其中34位學童更是人生第一次飛行。

台南市政府表示，今天觀光旅遊局主管人員現場為身心障礙學童、家屬及義工加油打氣並贈伴手禮，希望學童與義工在旅程感受愛與關懷，勇敢展翅、自在成長，帶著滿滿回憶回家。

參與的香港學生說，從沒想過有一天可以乘飛機，踏上旅程完成夢想，感到非常高興，旅程中最深刻的感受，是夢想大使與志工的全程陪伴，且所有人從未因身體狀況投以異樣眼光，讓他們感受到尊重與接納。

隨行家長表示，孩子在平等對待中建立自信，是此行最珍貴的收穫，在三天兩夜的旅程中，走訪了走馬瀨農場、頑皮世界、十鼓文創園區進行各項互動遊戲和體驗，與孩子及團隊一起暢遊美麗的台南，感受到悠閒放鬆氛圍及熱情，留下幸福美好的回憶。

觀旅局長林國華表示，「夢之旅2026」不僅是旅遊行程，更是對台南無障礙觀光的實地檢驗。為符合身心障礙人士的多元需求，市府團隊將持續輔導旅宿及觀光業者提升無障礙旅遊服務，讓更多身心障礙人士能在台南玩得更安心、盡興，友善城市不僅在於硬體設施，更注重尊重與陪伴，看見學童自在微笑，是推動無障礙觀光的最大動力。

夢天使義工團主席霍偉堯感謝市政府延續對「夢之旅」的全力支持，成為推動「夢之旅 2026」的重要力量。台南不僅景致優美、美食豐富，更具備完善的無障礙設施與溫暖人情，是最理想的舉辦城市。