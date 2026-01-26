嘉義縣3月迎紫藤花季 2天1夜慢遊串聯太平雲梯與山林祕境

嘉義縣梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林及吊橋景觀聞名。隨著3月紫藤花季即將到來，串聯瀑布般的紫色花海與山林步道，吸引旅人提早規畫春季賞花與慢遊行程。

嘉義縣文化觀光局推薦2天1夜深度遊程。第1天從梅山出發，遊賞梅山公園品嘗梅子美食，隨後前往海拔1000公尺的太平雲梯，遠眺山巒與雲海，並經由雲之南道步道漫步至太平老街。午後則探訪孝子路步道與仙人堀步道，穿梭在杉木林與竹林祕境中，回程可預約龍王金殿的竹筒烤茶體驗。

第2天則聚焦瑞里山區，綠色隧道平緩好走，適合親子及長輩同行，民眾可依體力選擇銜接野薑花溪步道或挑戰瑞太古道。