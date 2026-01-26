快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
走入瑞里綠色隧道與紫藤花海，嘉義縣邀民眾規畫春日賞花燈會行程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林及吊橋景觀聞名。隨著3月紫藤花季即將到來，串聯瀑布般的紫色花海與山林步道，吸引旅人提早規畫春季賞花與慢遊行程。

嘉義縣文化觀光局推薦2天1夜深度遊程。第1天從梅山出發，遊賞梅山公園品嘗梅子美食，隨後前往海拔1000公尺的太平雲梯，遠眺山巒與雲海，並經由雲之南道步道漫步至太平老街。午後則探訪孝子路步道與仙人堀步道，穿梭在杉木林與竹林祕境中，回程可預約龍王金殿的竹筒烤茶體驗。

第2天則聚焦瑞里山區，綠色隧道平緩好走，適合親子及長輩同行，民眾可依體力選擇銜接野薑花溪步道或挑戰瑞太古道。

文觀局表示，2026台灣燈會即將盛大登場，嘉義縣推出多項旅遊串聯活動，邀請民眾走入山林賞花健行，夜晚再欣賞璀璨燈會，更多資訊可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢。

3月紫藤花季即將登場，嘉義縣邀民眾體驗山城慢旅。圖／嘉義縣政府提供
午後探訪綠意盎然的孝子路步道，竹林夾道、涼蔭遮天。圖／嘉義縣政府提供
穿梭在杉木林與竹林祕境中的梅山鄉太平仙人堀步道。圖／嘉義縣政府提供
梅山鄉太平雲梯遠眺雲海配竹筒烤茶，嘉義山區步道成春季踏青首選去處。圖／嘉義縣政府提供
漫步紫色瀑布下品嘗咖啡，瑞里紫藤花季邀請旅人感受山城慢活氛圍。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3月迎紫藤花季 2天1夜慢遊串聯太平雲梯與山林祕境

