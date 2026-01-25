嘉義市普發6000元首波發放率破8成 市府1月30日起啟動補領

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠感謝市民配合普發現金，1月30日啟動第二波補領作業。圖／嘉義市政府提供
嘉義市推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波領取6000元消費現金及65歲以上長者1000元春節禮金，於24、25日完成。民政處初步統計，消費現金發放率達86.03%，共發出13億4693萬4000元；老人春節禮金發放率則為92.43%，發出4830萬元。市長黃敏惠表示，事前的作業很辛苦，領錢的當下很幸福。

黃敏惠表示，工作人員從訂定分流、清點細節開始籌備，連續兩天清晨5點多起床，偕同警力將現金送往發放所，確保作業順利。黃敏惠也向市民表達謝意，市民的體諒與配合，讓發放流程更有秩序，這是全體市民與工作人員共同努力的成果。

根據民政處與兩區公所統計，西區消費現金發放率86.31%，發出7億4988萬元，春節禮金發放率92.84%，2550萬7000元；東區消費現金發放率85.61%，發出5億9705萬4000元，春節禮金發放率91.99%，2279萬3000元。市府後續將進一步清點名冊，展開補發作業。

民政處提醒，未於首波領取的民眾，可於今年1月30日、31日及2月6日、7日的上下午時段，至戶籍地所屬聯合里辦公處補領。民眾不論本人或代領，皆須備妥領取通知單、身分證正本及印章等證明文件。

嘉市普發6000元首波發放逾13億，1月底起里辦公處可補領。圖／嘉義市政府提供
嘉市普發6000元工作人員從訂定分流、清點細節開始籌備，偕同警力將現金送往發放所，確保作業順利。圖／嘉義市政府提供
嘉市普發6000元首波發放逾13億，1月底起里辦公處可補領。圖／嘉義市政府提供
春節 黃敏惠 普發現金

