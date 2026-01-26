台南山城寒冬送暖弱勢

去年0121大埔地震甫滿周年，受創嚴重的台南山區，還有居民仍在依親，市府表示，慈濟基金會將再蓋集合住宅給受災戶；另，立委郭國文服務處及公所也引入多方社會資源挹注，昨發放給山區500戶弱勢戶，預祝新年快樂。

南市民政局表示，20多戶受災戶登記慈濟基金會興建「安心住宅」，市府篩選出土地自有、獨棟、願拆舊屋原地重建等條件，挑出符合資格6戶，分別楠西4戶，玉井和左鎮各1戶，且是首次以鋼筋混凝土打造更堅固的「預鑄屋」，本月初已完工，另經訪查，山區弱勢戶以居住問題為主，慈濟基金會將在楠西區興建40戶的集合式住宅，確定今年內動工，提供災民長期居住。

緊鄰曾文水庫的楠西區密枝里新社區30多戶人家，是早年曾文水庫興建時遷居至此，建物相對簡陋，耐震係數較低，強震後幾乎全貼上黃紅單，居民只好暫時租屋或依親，密枝里長林明杉說，政府及慈濟等社團愛心協助，有2戶拆除重建、有的針對震損牆壁強化修繕，「真的很辛苦，唯一欣慰的是，居民都平安」。

楠西區灣丘里務農的黃貴珍表示，3樓透天厝的住家，地震造成牆壁多處龜裂，3樓天花板及陽台外的女兒牆傾頹，自籌30多萬元修復，由於缺工嚴重，約半年才修復完成；楠西區東勢里陳香如與3名子女原本租3層樓透天厝，地震後被貼紅單，一家人回娘家依親迄今，希望能抽中組合屋或救助的住宅。

地震使弱勢住戶更加艱困，立委郭國文服務處與玉井、左鎮、南化、楠西4地的區公所、民間企業等單位，昨辦「大山城寒冬送暖關懷活動」，準備白米、麵條、禮券等送4區的弱勢戶，現場烹煮湯圓供享用。