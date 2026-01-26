聽新聞
0:00 / 0:00

雲林麥寮運動公園 增設球場開工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林麥寮鄉公所自籌3千萬元改善城鄉運動公園，昨動土典禮，以挖土機引燃金紙，祈求工程順利。記者蔡維斌／攝影
雲林麥寮鄉公所自籌3千萬元改善城鄉運動公園，昨動土典禮，以挖土機引燃金紙，祈求工程順利。記者蔡維斌／攝影

雲林麥寮城鄉運動公園占地8.8公頃，是鄉內最大公園，也是麥寮最大親子運動休閒基地，假日親子休閒需求漸增，加上部分設施失修，麥寮鄉公所自籌3千萬元進行全面改善，同時增設網球場、雲林首座匹克球場，昨天開工，預定9月完工。

麥寮城鄉運動公園原本是廣大的沙崙地，1994年改建為城鄉運動公園，啟用迄逾30年，鄉長許忠富2014年上任後增設共融式擺盪鞦韆、綜合溜滑梯區及直排輪溜冰場等多項兒童遊樂設施及環狀步道，許忠富表示，平日單日約500人次入園，假日約上千人遊憩。

此次修繕項目包括新闢兩條環園新步道，再打造1500坪的大草原，可供小朋友放風箏追逐嬉戲，大門入口意象、中央廣場的舞台也會整建；另為符合運動需求，公所向國產署爭取無償撥用0.7公頃用地，增闢停車場，並將新建2座網球場及雲林首座專用匹克球場。

許忠富昨天主持開工儀式，地方各界出席十分踴躍，為鼓勵運動養生，現場致贈限量運動版保溫杯，吸引約3千人到場觀禮，創下工程開工參與人數最多的1場。

許忠富指出，避免施工期間影響民眾運動，工程採分區封閉施工；有鄉民說，城鄉運動公園位於市區中心，不過樹木成林宛如森林公園，鬧中取靜且設施多元，使用多年確有改善的必要，希望修繕後能煥然一新。

雲林 運動

延伸閱讀

麥寮鄉運動公園修繕增設球場 開工吸引3千人見證人數破表

亂丟菸蒂將付出20包菸代價 雲林新年環境換新裝鎖定掃蕩菸蒂

南來北往的甜蜜中繼站！雲林虎尾「虎珍堂森之院」打造全台最美伴手禮店

桃園龍潭區沒寵物公園 運動公園旁閒置地有望盼加速

相關新聞

亂丟菸蒂將付出20包菸代價 雲林新年環境換新裝鎖定掃蕩菸蒂

雲林縣環保局今起啟動「環境清潔周」，由縣長張麗善帶領從水林鄉通天府出發掃街，宣誓「新年環境換新裝！」。經調查各地亂丟菸蒂...

台南山城寒冬送暖弱勢

去年0121大埔地震甫滿周年，受創嚴重的台南山區，還有居民仍在依親，市府表示，慈濟基金會將再蓋集合住宅給受災戶；另，立委...

雲林麥寮運動公園 增設球場開工

雲林麥寮城鄉運動公園占地8.8公頃，是鄉內最大公園，也是麥寮最大親子運動休閒基地，假日親子休閒需求漸增，加上部分設施失修...

嘉義市普發6000元首波發放率破8成 市府1月30日起啟動補領

嘉義市推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波領取6000元消費現金及65歲以上長者1000元春節禮金，於...

畫出母語之美！ 台南「魔法語花一頁書畫展」美學館登場

為響應世界母語日並展現母語教育豐厚成果，台南市教育局「魔法語花一頁書」競賽畫作得獎作品，今天起在台南生活美學館展出，從全...

台南為社工師辦理11場運動課程 近200人參與強化身心韌性

社工人員長期投入第一線服務，承擔高度情緒勞動與工作壓力，為關心社工人員的身心健康，台南市社會局昨天在國民運動中心辦理11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。