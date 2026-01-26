雲林麥寮運動公園 增設球場開工

雲林麥寮城鄉運動公園占地8.8公頃，是鄉內最大公園，也是麥寮最大親子運動休閒基地，假日親子休閒需求漸增，加上部分設施失修，麥寮鄉公所自籌3千萬元進行全面改善，同時增設網球場、雲林首座匹克球場，昨天開工，預定9月完工。

麥寮城鄉運動公園原本是廣大的沙崙地，1994年改建為城鄉運動公園，啟用迄逾30年，鄉長許忠富2014年上任後增設共融式擺盪鞦韆、綜合溜滑梯區及直排輪溜冰場等多項兒童遊樂設施及環狀步道，許忠富表示，平日單日約500人次入園，假日約上千人遊憩。

此次修繕項目包括新闢兩條環園新步道，再打造1500坪的大草原，可供小朋友放風箏追逐嬉戲，大門入口意象、中央廣場的舞台也會整建；另為符合運動需求，公所向國產署爭取無償撥用0.7公頃用地，增闢停車場，並將新建2座網球場及雲林首座專用匹克球場。

許忠富昨天主持開工儀式，地方各界出席十分踴躍，為鼓勵運動養生，現場致贈限量運動版保溫杯，吸引約3千人到場觀禮，創下工程開工參與人數最多的1場。

許忠富指出，避免施工期間影響民眾運動，工程採分區封閉施工；有鄉民說，城鄉運動公園位於市區中心，不過樹木成林宛如森林公園，鬧中取靜且設施多元，使用多年確有改善的必要，希望修繕後能煥然一新。