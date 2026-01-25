畫出母語之美！ 台南「魔法語花一頁書畫展」美學館登場

為響應世界母語日並展現母語教育豐厚成果，台南市教育局「魔法語花一頁書」競賽畫作得獎作品，今天起在台南生活美學館展出，從全市2168件參賽作品中，精選45件優秀作品展出，作品語別涵蓋閩南語、客家語、原住民族語及新住民語，展現母語教育與藝術融合的豐富成果，也呈現學生對不同族群文化的理解與尊重。

市府表示，「魔法語花一頁書」競賽以母語俗諺為核心，融合語言學習與視覺藝術表現，學生藉由繪畫創作，具體詮釋俗諺所蘊含的生活經驗與文化深度，讓大眾看見台南多元族群共榮的文化樣貌。

教育局長鄭新輝表示，推動母語的關鍵在於活用，魔法語花一頁書競賽鼓勵學生以藝術創作詮釋俗諺，孩子在構思畫作時，必須先深度理解俗諺背後的文化智慧，這種從理解到創作的轉化，不僅能提升學習動機，更在潛移默化中建立文化認同。

教育局表示，本次展出的45件作品，均展現出極高的藝術水準與文化觀察力。佳興國中許涵晴以「日出而做，日落而歸」展現阿美族圖騰的族群特色；保東國小陳芯妍以「一个某無人知，兩个某相卸代」奪得國小中年級組第一名，畫面動感且色彩和諧，生動突顯台語俗諺意涵；佳興國小翁宥薰則以客語四縣腔俗諺「跌一擺，撿到一隻金雞嫲」為題，透過繁複構圖呈現，傳遞客家務實精神。此外，新營國小吳秉檉「入境隨俗」則以印尼語描繪熱鬧場景，充分呈現各族群語言文化的深層意象。