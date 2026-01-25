雲林農產進軍中東波灣超市 縣府攜手產業組團跨洋參展
雲林縣政府考察團攜手元進莊等在地產業今天啟程赴中東波灣地區拓銷雲林產品，並將參與2026年波灣國際食品展。縣長張麗善行前表示，中東已成為全球食品貿易與高端消費的重要國家，此行希望為雲林農產開拓新的外銷通路，深化品牌國際布局。
張麗善指出，隨著全球氣候變遷，各國對食品安全、來源透明與品質穩定的要求日益嚴格，雲林是農業大縣，具備完整產業鏈，更應積極與國際市場接軌，才能使農業持續升級與發展。
縣府表示，此行將以「雲林良品」品牌形象參與波灣國際食品展，展出具外銷潛力的生鮮蔬果、雞肉加工品及各類常溫與冷凍食品，包括近日剛興櫃的元進莊食品公司等產業和貿易團隊同行，期為雲林優質農產打開更多元外銷市場。
由於中東市場重視宗教文化與飲食規範，縣府將透過實際參展與交流，協助業者更深入了解市場需求，為產品進軍中東奠定基礎。除了參展，也將進軍巴林AL JAZIRA超市。農業處指出，這是疫情後台灣首度在巴林辦理農產品海外拓銷，象徵台灣農業重返中東市場邁出重要一步。
農業處表示，雲林擁成熟農業技術，未來將持續透過系統性拓銷行動，提升海外市場的能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言