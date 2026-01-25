快訊

麥寮鄉運動公園修繕增設球場 開工吸引3千人見證人數破表

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
隨著運動休閒需求增加，雲林縣麥寮鄉公所自籌3千萬元將全面改善鄉內最大的城鄉運動公園，並增設網球場及雲林首座匹克球場，今天開工典禮吸引約3千人共同見證，盛況空前，工程預定今年9月完工，將提供鄉民更完善的運動休閒空間。

占地8.8公頃的雲林麥寮城鄉運動公園，原本是廣大的沙崙地，1994年改建為城鄉運動公園，啟用迄逾30年，2014年麥寮鄉長許忠富上任後，增設共融式擺盪鞦韆、綜合溜滑梯區及直排輪溜冰場等多項兒童遊樂設施及環狀步道，使該公園成為麥寮最大的親子運動休閒基地。

隨著運動養生風氣日盛，公園運動人口日增，鄉長許忠富表示，平日約有500人次入園運動，假日有更多家長帶著小朋友約上千人遊憩，因部分設施失修，加上鄉民需求漸增，因此公所自籌3千萬元將全面修繕。

修繕貢目包括新闢兩條環園新步道，再打造1500坪的大草原，可供小朋友放風箏追逐嬉戲，大門入口意象及中央廣場的舞台整建。許忠富說，為符合運動需求，並向國產署爭取無償撥用0.7公頃用地，增闢停車場，並將新建2座網球場及雲林首座專用匹克球場。

今天由鄉長許忠富主持開工儀式，議員林深、顏嘉葦、許留賓、吳蕙蘭、鄉代會主席韓青山及地方各界出席十分踴躍，為鼓勵運動養生，現場致贈限量運動版保溫杯，吸引約3千人到場觀禮，創下歷來工程開工參與人數最多的一場。

許忠富指出，工程預定今年9月完工，避免施工期間影響民眾運動，工程採分區封閉施工，完工後讓民眾享受更優質的運動環境。民眾說，城鄉運動公園位於市區中心，但樹木成林宛如森林公園，鬧中取靜且設施多元，使用多年確有改善的必要，希望修繕後能有煥然一新感受。

