嘉縣春節長照不打烊 1月31日前預約確保服務到位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣守護失能家庭，春節長照預約服務陪伴安心過年。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府因應農曆春節9天假期，整合全縣長照資源推出「春節長照不打烊」服務。為確保服務不中斷，有需求的民眾請於1月31日前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，屆時將有照管專員於年前到宅評估，媒合居家照顧、喘息服務與送餐等多元資源。

衛生局長趙紋華表示，設籍且實居嘉義縣的身心障礙者、55歲以上原住民、65歲以上失能長者、全齡失智症者，以及符合急性後期整合照護計畫返回社區者，皆可洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站。

家住竹崎鄉的69歲林婦，本身為低收入戶且患有身心疾病，同住家屬亦為身障者，春節期間面臨無人備餐困境。經長照中心媒合，由居家服務員到宅服務，不僅解決生活需求，也提供關懷陪伴。

縣府指出，嘉義縣面臨高齡化挑戰，持續深化在地長照網絡。今年春節假期較長，呼籲民眾及早撥打1966長照專線預約，讓長輩在假期中能持續獲得照護，家屬也能安心團圓。

