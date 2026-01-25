快訊

全球只有20個！霍諾德同款貼身小物「台北101鎂粉袋」爆紅 親筆簽名款入手方式一次看

拍下「台灣感性」！從霍諾德攀101直播看台北 頂樓加蓋、水塔全入鏡

美專家警告台灣2026要小心了 3因素發酵釀「大陸攻台完美風暴」

結合AI有年味！善化警分局交通錐馬年主題燈亮相

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
結合AI有年味，台南善化警分局交通錐馬年主題燈亮相。記者謝進盛／翻攝
結合AI有年味，台南善化警分局交通錐馬年主題燈亮相。記者謝進盛／翻攝

台南市善化警分局運用AI科技，並結合在地警政元素與交通特色推出「年主題燈」特色布置，今首度對外亮相，讓洽公民眾一踏入分局，感受到濃厚過年氛圍。

善化警分局表示，整體設計以「馬年」為核心意象，象徵警察全年奔波守護、全力以赴的精神，並結合在地警政元素與交通特色，巧妙將平日執勤常見的交通錐融入創作，搭配大紅燈籠及紅色禮物盒等素材，打造喜氣洋洋、別具巧思的年節景觀。

警方進一步指出，本次馬年主題燈是由員警集思廣益發想，將巧思構想運用AI科技進行輔助設計後，再實體製作完成，展現警政工作在傳統勤務外，積極導入科技輔助與創新作為的成果。

其中，馬兒身上特別寫上善化分局長劉柏陞「平安、和諧、順著走」的理念；「平安」代表警察同仁執勤出入平安；「和諧」期許機關內部同仁相處融洽、合作無間，並與地方公私協力、維護治安；「順著走」則期勉各項勤務與政策推動，能按部就班、順利完成。

此外，主題燈醒目呈現「交通順暢、治安平穩、民眾安心」三大重點，並提前預告「115年加強重要節日安全維護工作」，將2月9日22時起至2月23日24時止實施。

結合AI有年味，台南善化警分局交通錐馬年主題燈亮相。記者謝進盛／翻攝
結合AI有年味，台南善化警分局交通錐馬年主題燈亮相。記者謝進盛／翻攝

設計 警察

延伸閱讀

倒數7天！LADY M「神級草莓千層蛋糕」賣到月底 還有「草莓千層酥」少量回歸 1月壽星85折開吃

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場 「限定馬年玩偶、超萌紅包組」快收

藍營台中市長人選未定引基層焦慮 江啟臣、楊瓊瓔鎖定市場爭支持

周家三代跨媒展 87歲不識字周阿梅阿嬤翻轉素人藝術界限

相關新聞

亂丟菸蒂將付出20包菸代價 雲林新年環境換新裝鎖定掃蕩菸蒂

雲林縣環保局今起啟動「環境清潔周」，由縣長張麗善帶領從水林鄉通天府出發掃街，宣誓「新年環境換新裝！」。經調查各地亂丟菸蒂...

台南為社工師辦理11場運動課程 近200人參與強化身心韌性

社工人員長期投入第一線服務，承擔高度情緒勞動與工作壓力，為關心社工人員的身心健康，台南市社會局昨天在國民運動中心辦理11...

中央4年再砸16億…台南岸內影視基地 今年啟動樓區、街景建設

台南鹽水區「岸內影視基地」吸引許多劇組拍攝，多次獲金鐘獎、金馬獎，但與在地連結不足，民代要求對外開放，目前基地進入大建設...

靠納骨塔、飯店生財 嘉縣10鄉鎮發現金

嘉義縣府仍有44億元公共債務，無法像嘉義市普發現金，但部分鄉鎮市靠納骨塔、飯店等公共造產生財有道，全縣18鄉鎮市就有10...

台南蜜棗攻占新加坡市場 黃偉哲飛當地化身最強推銷員

延續台南蜜棗成功外銷新加坡的亮眼成果，台南市長黃偉哲赴新加坡高島屋百貨，趁著農曆年節前的消費旺季，為台南蜜棗進行實體推廣...

為侯雨利嫁女兒客製滷肉大餅 台南百年餅舖舊永瑞珍傳承4代

過去台南人嫁娶一定要分送大餅，除了昭告喜訊、象徵喜氣圓滿外，也有評價禮數是否周到，甚至彰顯面子的意味，所以禮餅從數量、斤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。