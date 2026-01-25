結合AI有年味！善化警分局交通錐馬年主題燈亮相

台南市善化警分局運用AI科技，並結合在地警政元素與交通特色推出「馬年主題燈」特色布置，今首度對外亮相，讓洽公民眾一踏入分局，感受到濃厚過年氛圍。

善化警分局表示，整體設計以「馬年」為核心意象，象徵警察全年奔波守護、全力以赴的精神，並結合在地警政元素與交通特色，巧妙將平日執勤常見的交通錐融入創作，搭配大紅燈籠及紅色禮物盒等素材，打造喜氣洋洋、別具巧思的年節景觀。

警方進一步指出，本次馬年主題燈是由員警集思廣益發想，將巧思構想運用AI科技進行輔助設計後，再實體製作完成，展現警政工作在傳統勤務外，積極導入科技輔助與創新作為的成果。

其中，馬兒身上特別寫上善化分局長劉柏陞「平安、和諧、順著走」的理念；「平安」代表警察同仁執勤出入平安；「和諧」期許機關內部同仁相處融洽、合作無間，並與地方公私協力、維護治安；「順著走」則期勉各項勤務與政策推動，能按部就班、順利完成。