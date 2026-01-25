奉天宮國際媽祖文化節開鑼 34名學子獲頒獎助學金
2026新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼晚會昨天晚上7時熱鬧登場，由嘉義縣副縣長劉培東及奉天宮董事長何達煌敲響第一鑼，宣告邁入第18年的文化節正式展開。現場同步頒發「千里育才．順風飛翔」獎助學金，對象涵蓋新港全鄉及溪口鄉柴林村、林腳村，共計34名學生受惠。
何達煌表示，國際媽祖文化節持續舉辦18年相當不容易，鄉公所與縣府長期支持與指導，新港在地各界也對新港媽祖幫忙與相挺。
晚會節目內容多元，包含成軍20年、以西非傳統節奏融合台語創作的「嬉班子樂團」，以及嘉義在地子弟組成、揚名國際的「築夢者舞蹈團」街舞表演。此外，「優尼客馬戲團」也帶來特技與雜耍，展現豐富的表演語彙。多元演出不僅傳達新港媽祖對在地的庇祐，更將祝福傳達至全台灣。
2026新港奉天宮國際媽祖文化節活動將持續至5月中。農曆除夕夜將舉行「陪媽祖過年」開廟門暨搶頭香活動，預計於晚上11時15分進行，現場將發送限量賀歲新春紅包。相關訊息可至新港奉天宮官網或粉絲專頁查詢。
