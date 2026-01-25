楠西強震周年 郭國文山城寒冬送暖助500戶過好年

去年0121台南楠西等山區遭強震肆虐，多處民宅受損，財物損失慘重，立委郭國文結合多方社會資源，今為玉井、左鎮、南化、楠西4區弱勢家戶發放生活物資與禮券 ，也預祝鄉親們新年快樂。

郭國文、特助賴懋慶、台南市議員黃肇輝今於玉井區辦理「大山城寒冬送暖關懷活動」，為玉井、左鎮、南化、楠西4區弱勢家戶發放生活物資與禮券 。

現場除準備包含白米、麵條等民生物資的「暖心福袋」與禮券，更有現場烹煮500份湯圓供鄉親享用。楠西區衛生所現場辦理免費X光肺部檢測，南市灣港照顧關懷協會則提供免費推拿，來照顧鄉親身心健康。適逢0121楠西強震一周年，郭國文也向鄉親說明災後振興進度。

郭國文表示，去年強震發生第一時間，賴懋慶與團隊第一時間赴現場協助撤離與安置，一年來團隊為災民爭取災害救助金與農業補助，後續包括楠西市場、楠西國中重建，都持續努力中，更是要升級與改善。

郭國文指出，「山城有愛」，不僅僅是口號，=「將山區打造成山城」一直是他努力目標，無論是面對天災緊急支援，或是應對極端氣候對農業衝擊，包含爭取產量短缺時補助，以及盛產時媒合銷路，都是他的責任。此外，曾舉辦過弱勢兒童參觀山上水道博物館參觀及獎學金發放，讓關懷紮根基層 。