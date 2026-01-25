快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
連16年封館送愛，NET邀北台南家扶兒挑新衣。記者謝進盛／攝影
連16年封館送愛，NET邀北台南家扶兒挑新衣。記者謝進盛／攝影

NET（主富服裝）連16年封館送愛，邀北台南家扶兒挑新衣，今年送出80萬元提貨券，預估400名孩童受惠，業者16年來累積捐贈北台南家扶超過1千萬，近6500童受惠，外界大讚是最有佛心的本土企業。

本土服飾品牌NET主富服裝，自2009年莫拉克風災後，每年皆會捐贈愛心提貨券予全台各縣市家扶中心，董事長黃文貞行事作風低調為善不欲人知，甚少出現在公開活動中。2021年起更加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每童1萬元提貨券買新衣。

北台南家扶中心主任李桂平說，今年北台南家扶中心家扶兒有近400人受惠，每名幼童可獲得2000元提貨券，1歲一下加碼為1萬元，昨有106名兒少在家人陪同下先於佳里NET門市率先挑選新衣，今上午25大新營區115名於新營NET門市選購新衣，永康區179名兒少本月31日將於永康門市進行，400名兒少能在業者提供的三處門市新年前夕添購新衣，在連續數波寒流來襲同時倍感溫暖。

為貼心迎接家扶兒，業者新營門市今上午提前至10點營業，封館方便讓前往家扶兒開心挑選，3層樓建物的新營門市，有時尚服飾、保暖衣物、飾品、包包、鞋子、配件等，空間寬敝舒適，讓家扶親子從頭到腳應有盡有盡情挑選，店長與店員親切接待親子們挑選、試穿、搭配等，讓親子們感受賓至如歸。

就讀國一的李修傑在叔叔帶領下，與姊姊、妹妹來到門市挑選襪子、圍巾、外套等，他開心的說，過年穿新衣神清氣爽希望一整年好運連連。

來自官田區的洪媽媽與先生小孩分別10歲及1歲大，她感恩的說，第一次受邀，過程中感受店員熱情招呼，採買到需要的服飾，馬年到來，全家穿上新衣服新氣象，感謝業者不吝照顧弱勢，真的是最及時禮物。

