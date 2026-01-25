拓展海外市場 黃偉哲馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷台南蜜棗

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲送上台南最甜美的蜜棗馬來西亞駐台代表處新任代表連玉蘋。圖／台南市政府提供
把握農曆年節前水果採購旺季，台南市長黃偉哲馬不停蹄赴馬來西亞行銷台南農產，主打「冬季綠寶石」的台南蜜棗，並出席當地台商重要聚會，拜會馬來西亞駐台代表處新任代表連玉蘋，盼藉由使節在地影響力及台商通路網絡，加速台南水果進入馬來西亞市場，協助農民拓展外銷版圖。

黃偉哲表示，市府前年暑假首度與馬來西亞大型連鎖超市合作，將台南「夏季紅寶石」芒果，包括愛文、西施及金煌三大品種引進當地通路，市場反應熱烈、銷售表現亮眼，為台南農產打下良好基礎。今年進一步鎖定星馬市場，選擇甜度高、口感清脆的台南蜜棗作為主力產品，希望延續既有市場信任，擴大消費族群。

此行黃偉哲率市府團隊拜會馬來西亞重要台商總會及多個商會代表，了解當地消費市場對進口水果的偏好與通路需求，同時與連玉蘋代表交流，期望透過公私協力與台商在地通路資源，提升台南農產品在馬來西亞的能見度，展現市府推動農產外交的行動力。

黃偉哲也在台商聚會中，與長期深耕馬來西亞市場的台商代表進行意見交換，分享台南在農業、科技及城市發展的近況，並聽取台商對台南農產品拓展海外市場的建議。市府表示，未來將持續透過交流合作，強化與台商的連結，為台南農產國際行銷及後續合作奠定基礎。

台南蜜棗禮盒。圖／台南市政府提供
馬來西亞台商總會全國理事彭文忠(左)、馬來西亞馬六甲台灣商會黃鴻翔理事(右)等台商大讚台南蜜棗非常好吃。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與馬來西亞台灣商會聯合總會總會長蔡欣恬(中)及新任駐馬來西亞台北經濟文化辦事處連玉蘋大使(右)合照。圖／台南市政府提供
馬來西亞 台商

