拓展海外市場 黃偉哲馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷台南蜜棗

把握農曆年節前水果採購旺季，台南市長黃偉哲馬不停蹄赴馬來西亞行銷台南農產，主打「冬季綠寶石」的台南蜜棗，並出席當地台商重要聚會，拜會馬來西亞駐台代表處新任代表連玉蘋，盼藉由使節在地影響力及台商通路網絡，加速台南水果進入馬來西亞市場，協助農民拓展外銷版圖。

黃偉哲表示，市府前年暑假首度與馬來西亞大型連鎖超市合作，將台南「夏季紅寶石」芒果，包括愛文、西施及金煌三大品種引進當地通路，市場反應熱烈、銷售表現亮眼，為台南農產打下良好基礎。今年進一步鎖定星馬市場，選擇甜度高、口感清脆的台南蜜棗作為主力產品，希望延續既有市場信任，擴大消費族群。

此行黃偉哲率市府團隊拜會馬來西亞重要台商總會及多個商會代表，了解當地消費市場對進口水果的偏好與通路需求，同時與連玉蘋代表交流，期望透過公私協力與台商在地通路資源，提升台南農產品在馬來西亞的能見度，展現市府推動農產外交的行動力。