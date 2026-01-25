亂丟菸蒂將付出20包菸代價 雲林新年環境換新裝鎖定掃蕩菸蒂

雲林縣環保局今起啟動「環境清潔周」，由縣長張麗善帶領從水林鄉通天府出發掃街，宣誓「新年環境換新裝！」。經調查各地亂丟菸蒂嚴重，未來環境清潔和取締重點將對準菸蒂，除將在超商、車站等公共設場廣設熄菸盒或熄菸桶，並將出動移動式監視器重點取締，違者可罰1200至6000千元，全面掃蕩「菸害」。

今年環境清潔周以「雲林淨全力，作伙鬥陣清」為主軸，象徵全民齊心協力迎接整潔的新年。張麗善感謝62個認養設置熄菸桶的公私部門及民間企業團體，並帶領水林鄉代理鄉長張東凱、議員黃文祥打掃環境並將菸蒂丟入熄菸桶，宣誓啟動「菸蒂不落地」政策。

環保局長張喬維表示，縣府近年來積極推動垃圾分類及SRF「轉廢為能」政策，透過南亞焚化廠和ZWS廠的運作，把垃圾轉化為燃燒棒或廚餘肥料等循環能源，目前水林、北港轉運站存放共計約達7千噸垃圾，已完成淨空，目前正處理口湖、古坑轉運站也將陸續完成，未來所剩的崙背、元長、斗南西螺、虎尾5鄉鎮的垃圾掩埋場，也將展開垃圾去化。

他說，近三年來縣府每年也投入近億元，進行清溝作業，目前已完成清理的水溝共長達1300公里，從中發現各地溝渠清出的汙泥中，主要廢棄物為「菸蒂」，且許多馬路和路口也常被亂丟菸蒂，因此配合清潔周計畫，將把未來的環境清潔重點對準菸蒂加強清除與回收。

環保局說，即日起將啟動設置菸蒂回收系統，將在超商、車站、候車亭、公園等公共場所，選合適地點設置熄菸盒或熄菸桶，以方便吸菸族，同時不排除出動移動式監視器，在人潮進出較多的重點地區或路口進行監控，違規亂丟菸蒂者，將依「廢棄物清理法」處以新臺幣1200元至6000元罰鍰。相當於20包以上的香菸代價，期待大家「菸蒂不落地」共同維護環境。