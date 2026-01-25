快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

台南為社工師辦理11場運動課程 近200人參與強化身心韌性

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供

社工人員長期投入第一線服務，承擔高度情緒勞動與工作壓力，為關心社工人員的身心健康，台南市社會局昨天在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195人參與，鼓勵社工人員養成規律運動的良好習慣，提升其身心韌性。

台南市多位議員在議會質詢時指出，社工人員長期站在服務弱勢的最前線，面對高工時、高情緒勞動與複雜個案，身心壓力不容忽視。「照顧他人的人，更需要被好好照顧。」唯有保障社工的身心健康，社會安全網才能真正穩固運作。

社工人員表示，透過規律運動，不僅身體狀況明顯改善，睡眠品質也提升，在面對高壓個案時更能保持冷靜與專注；也有社工分享，團體運動增加同仁間的交流與支持感，讓工作之餘能獲得放鬆與正向能量，對心理健康有相當大的幫助。

市長黃偉哲指出，社工人員是社會安全網中不可或缺的重要角色，透過運動不僅能促進身體健康，也有助於釋放壓力、調適情緒、提升心理韌性，進而以更穩定與正向的狀態投入服務工作。市府將持續營造友善的工作環境，支持各項促進員工健康的措施。

社會局長郭乃文局長表示，社會局近年來積極推動員工關懷與健康促進相關措施，鼓勵社工人員參與各類運動活動，如瑜珈、有氧運動及團體體能課程等，透過多元且彈性的方式，協助同仁在忙碌工作之餘，照顧自身身心狀態。

社會局強調，未來將持續結合內外部資源，推動身心健康促進方案，期盼社工人員在守護市民的同時，也能被完善照顧，建立健康、永續且具支持力的工作環境。

台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供
台南市社會局在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195名社工師參加，盼養成運動習慣，提升身心韌性。圖／台南市社會局提供

社工 運動中心 工人

延伸閱讀

舊果菜市場華麗轉身 台南新化衛生所暨衛福園區今動工

社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

高雄母女陳屍家中死亡逾兩周 社會局：無福利身分但仍可協助喪葬事宜

蘆洲夫妻遭殺害 社會局：無家暴及脆弱家庭通報紀錄

相關新聞

中央4年再砸16億…台南岸內影視基地 今年啟動樓區、街景建設

台南鹽水區「岸內影視基地」吸引許多劇組拍攝，多次獲金鐘獎、金馬獎，但與在地連結不足，民代要求對外開放，目前基地進入大建設...

台南為社工師辦理11場運動課程 近200人參與強化身心韌性

社工人員長期投入第一線服務，承擔高度情緒勞動與工作壓力，為關心社工人員的身心健康，台南市社會局昨天在國民運動中心辦理11...

靠納骨塔、飯店生財 嘉縣10鄉鎮發現金

嘉義縣府仍有44億元公共債務，無法像嘉義市普發現金，但部分鄉鎮市靠納骨塔、飯店等公共造產生財有道，全縣18鄉鎮市就有10...

台南蜜棗攻占新加坡市場 黃偉哲飛當地化身最強推銷員

延續台南蜜棗成功外銷新加坡的亮眼成果，台南市長黃偉哲赴新加坡高島屋百貨，趁著農曆年節前的消費旺季，為台南蜜棗進行實體推廣...

為侯雨利嫁女兒客製滷肉大餅 台南百年餅舖舊永瑞珍傳承4代

過去台南人嫁娶一定要分送大餅，除了昭告喜訊、象徵喜氣圓滿外，也有評價禮數是否周到，甚至彰顯面子的意味，所以禮餅從數量、斤...

寒冬血庫拉警報 雲林海鮮餐廳送佛跳牆號召捐血

寒冬血庫拉警報，雲林縣斗六市海村海鮮餐廳以實際行動回饋社會，今在斗六捐血站舉辦「捐血送年菜」公益活動，凡捐血可獲贈干貝醬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。