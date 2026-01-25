台南為社工師辦理11場運動課程 近200人參與強化身心韌性

社工人員長期投入第一線服務，承擔高度情緒勞動與工作壓力，為關心社工人員的身心健康，台南市社會局昨天在國民運動中心辦理11場次有氧、律動、瑜珈及體適能運動，有195人參與，鼓勵社工人員養成規律運動的良好習慣，提升其身心韌性。

台南市多位議員在議會質詢時指出，社工人員長期站在服務弱勢的最前線，面對高工時、高情緒勞動與複雜個案，身心壓力不容忽視。「照顧他人的人，更需要被好好照顧。」唯有保障社工的身心健康，社會安全網才能真正穩固運作。

社工人員表示，透過規律運動，不僅身體狀況明顯改善，睡眠品質也提升，在面對高壓個案時更能保持冷靜與專注；也有社工分享，團體運動增加同仁間的交流與支持感，讓工作之餘能獲得放鬆與正向能量，對心理健康有相當大的幫助。

市長黃偉哲指出，社工人員是社會安全網中不可或缺的重要角色，透過運動不僅能促進身體健康，也有助於釋放壓力、調適情緒、提升心理韌性，進而以更穩定與正向的狀態投入服務工作。市府將持續營造友善的工作環境，支持各項促進員工健康的措施。

社會局長郭乃文局長表示，社會局近年來積極推動員工關懷與健康促進相關措施，鼓勵社工人員參與各類運動活動，如瑜珈、有氧運動及團體體能課程等，透過多元且彈性的方式，協助同仁在忙碌工作之餘，照顧自身身心狀態。