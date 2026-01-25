快訊

MLB／大谷翔平深藍西裝領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

嘉縣中埔視障張家遭風災毀家園 議員陳柏麟引介義工團今天喜交屋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
寶島義工團馳援修繕中埔張家，善心人士捐助家電。圖／陳柏麟服務處提供
寶島義工團馳援修繕中埔張家，善心人士捐助家電。圖／陳柏麟服務處提供

嘉義縣中埔鄉塩館村張家一家五口長期居住在屋齡超過50年的老舊合院，因視障與經濟拮据無力修繕。去年丹娜絲颱風侵襲，導致原本殘破的屋瓦牆面瞬間垮塌，生活陷入絕境。議員陳柏麟表示，看見張家在風雨中飄搖、求助無門的處境十分不捨，隨即聯繫義工團尋求支援，今天新屋落成，總算讓一家人可以安心生活。

張家兄弟自幼受眼疾所苦，視力不良導致求學與就業面臨重重阻礙，平時僅能靠零星農務臨時工與政府津貼度日，一家人長年處於貧困狀態。37年來最強烈颱風丹娜絲過境當晚，一家人在驚恐中撐過風雨，災後更只能在殘骸中撿拾生活用品，原已艱困的生活再遭天災重創，生存處境雪上加霜。

在陳柏麟引介下，台灣寶島義工慈善團體迅速響應。理事長與專案負責人卜順生勘查後，號召來自各地的義工利用周末假日自掏腰包、不辭辛勞來到中埔，為張家進行房屋義築修繕。修繕過程中，屋主張先生感動不已，「謝謝大家，讓我有一個可以安老的家。」

新屋於今天上午正式交屋。縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘、議長張明達、中埔鄉長李碧雲、塩館村長陳火盛及新安壇慈善會理事長陳志成等人皆表達關注與支持。期盼這份善行能持續開花結果，讓社會角落的弱勢家庭在善的循環中，感受到溫暖與希望。

寶島義工團馳援嘉義縣中埔張家，趕工修繕今天上午完成交屋圓夢。圖／陳柏麟服務處提供
寶島義工團馳援嘉義縣中埔張家，趕工修繕今天上午完成交屋圓夢。圖／陳柏麟服務處提供
丹娜絲重創偏鄉弱勢家園，議員陳柏麟引介義築行動今天新屋落成交屋。圖／陳柏麟服務處提供
丹娜絲重創偏鄉弱勢家園，議員陳柏麟引介義築行動今天新屋落成交屋。圖／陳柏麟服務處提供
寶島義工團馳援修繕中埔張家，獲善心人士響應捐助嶄新廚具。圖／陳柏麟服務處提供
寶島義工團馳援修繕中埔張家，獲善心人士響應捐助嶄新廚具。圖／陳柏麟服務處提供

丹娜絲颱風 義工 家人

延伸閱讀

嘉縣綠鬣蜥防治課程須交千元保證金 移除逾3隻退還

嘉縣竹崎玉山岩建廟150年 600隻平安蜂助學傳遞教育關懷

串聯嘉縣中埔與台南白河的禮成橋今啟動改建 兼強化抗洪韌性

禮成橋連結嘉義中埔、台南白河 嘉邑行善團出資改建

相關新聞

中央4年再砸16億…台南岸內影視基地 今年啟動樓區、街景建設

台南鹽水區「岸內影視基地」吸引許多劇組拍攝，多次獲金鐘獎、金馬獎，但與在地連結不足，民代要求對外開放，目前基地進入大建設...

靠納骨塔、飯店生財 嘉縣10鄉鎮發現金

嘉義縣府仍有44億元公共債務，無法像嘉義市普發現金，但部分鄉鎮市靠納骨塔、飯店等公共造產生財有道，全縣18鄉鎮市就有10...

台南蜜棗攻占新加坡市場 黃偉哲飛當地化身最強推銷員

延續台南蜜棗成功外銷新加坡的亮眼成果，台南市長黃偉哲赴新加坡高島屋百貨，趁著農曆年節前的消費旺季，為台南蜜棗進行實體推廣...

為侯雨利嫁女兒客製滷肉大餅 台南百年餅舖舊永瑞珍傳承4代

過去台南人嫁娶一定要分送大餅，除了昭告喜訊、象徵喜氣圓滿外，也有評價禮數是否周到，甚至彰顯面子的意味，所以禮餅從數量、斤...

寒冬血庫拉警報 雲林海鮮餐廳送佛跳牆號召捐血

寒冬血庫拉警報，雲林縣斗六市海村海鮮餐廳以實際行動回饋社會，今在斗六捐血站舉辦「捐血送年菜」公益活動，凡捐血可獲贈干貝醬...

台南岸內影視基地戲組搶拍戲 地方期待打造「台灣環球影城」

台南縣市合併以來，大新營地區面臨邊緣化危機，位於鹽水的「岸內影視基地」將閒置25年的百年岸內糖廠改造，成功打造為國家級影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。