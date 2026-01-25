嘉縣中埔視障張家遭風災毀家園 議員陳柏麟引介義工團今天喜交屋
嘉義縣中埔鄉塩館村張家一家五口長期居住在屋齡超過50年的老舊合院，因視障與經濟拮据無力修繕。去年丹娜絲颱風侵襲，導致原本殘破的屋瓦牆面瞬間垮塌，生活陷入絕境。議員陳柏麟表示，看見張家在風雨中飄搖、求助無門的處境十分不捨，隨即聯繫義工團尋求支援，今天新屋落成，總算讓一家人可以安心生活。
張家兄弟自幼受眼疾所苦，視力不良導致求學與就業面臨重重阻礙，平時僅能靠零星農務臨時工與政府津貼度日，一家人長年處於貧困狀態。37年來最強烈颱風丹娜絲過境當晚，一家人在驚恐中撐過風雨，災後更只能在殘骸中撿拾生活用品，原已艱困的生活再遭天災重創，生存處境雪上加霜。
在陳柏麟引介下，台灣寶島義工慈善團體迅速響應。理事長與專案負責人卜順生勘查後，號召來自各地的義工利用周末假日自掏腰包、不辭辛勞來到中埔，為張家進行房屋義築修繕。修繕過程中，屋主張先生感動不已，「謝謝大家，讓我有一個可以安老的家。」
新屋於今天上午正式交屋。縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘、議長張明達、中埔鄉長李碧雲、塩館村長陳火盛及新安壇慈善會理事長陳志成等人皆表達關注與支持。期盼這份善行能持續開花結果，讓社會角落的弱勢家庭在善的循環中，感受到溫暖與希望。
