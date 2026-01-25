嘉縣中埔視障張家遭風災毀家園 議員陳柏麟引介義工團今天喜交屋

嘉義縣中埔鄉塩館村張家一家五口長期居住在屋齡超過50年的老舊合院，因視障與經濟拮据無力修繕。去年丹娜絲颱風侵襲，導致原本殘破的屋瓦牆面瞬間垮塌，生活陷入絕境。議員陳柏麟表示，看見張家在風雨中飄搖、求助無門的處境十分不捨，隨即聯繫義工團尋求支援，今天新屋落成，總算讓一家人可以安心生活。

張家兄弟自幼受眼疾所苦，視力不良導致求學與就業面臨重重阻礙，平時僅能靠零星農務臨時工與政府津貼度日，一家人長年處於貧困狀態。37年來最強烈颱風丹娜絲過境當晚，一家人在驚恐中撐過風雨，災後更只能在殘骸中撿拾生活用品，原已艱困的生活再遭天災重創，生存處境雪上加霜。

在陳柏麟引介下，台灣寶島義工慈善團體迅速響應。理事長與專案負責人卜順生勘查後，號召來自各地的義工利用周末假日自掏腰包、不辭辛勞來到中埔，為張家進行房屋義築修繕。修繕過程中，屋主張先生感動不已，「謝謝大家，讓我有一個可以安老的家。」