賣刮鬍刀環島616天！財神總統回嘉領6千 拋正副總統神組合

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統領6千現身嘉義。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統領6千現身嘉義。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供

曾經是台灣姓名最長的人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」昨日現身嘉義市領取6000元振興消費金，並公開向市長黃敏惠建言，應搭配蔣萬安參選下屆正副總統。他表示，兩人組成「一男一女、一南一北、一本一外」的陣容是上策，能直取大位。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，這幾年都在環島，至今已達616天，生活經費全靠銷售財神刮鬍刀與財神包支應。昨日領取現金時，因名字長達15字且簽名耗時，意外引起現場工作人員與排隊民眾關注。他自嘲領現過程「糗爆」，本想低調卻因戶長拿錯通知單及印章問題，讓里長與工作人員全員出動幫忙，「你就是那個名字最長的那個台灣阿成，15個字的喔！」。

針對未來動向，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統指出，是否參選年底市長仍看天意。他在信中也提到，黃敏惠若回頭選立委是下下策，應直指本心爭取大位。他也推薦醫師翁壽良選市長，認為其必能當選。目前他過著天人合一的生活，每天觀想吸收日月精華，全台各地已有約2000名客戶。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」歷經多次改名後為15字，曾經是台灣姓名最長的人，直到2020年6月被超越，但紀錄又被後來的鮭魚之亂中被打破。嘉義另一政治人物，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」以16字參選市議員順利當選，2023年12月改回原姓名顏翎熹。

2000年時他曾以三輪車騎遍全台灣，蒐集並親吻各鄉鎮市區、2010年起，轉投政治，參加嘉義縣長、嘉義市立委及嘉義市長選舉，甚至擬參選總統，競選風格特殊每次都引發熱議。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統近照曝光，他表示，這幾年都在環島，是否參選年底市長仍看天意。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統近照曝光，他表示，這幾年都在環島，是否參選年底市長仍看天意。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，行不改名，坐不改姓，但可以加長，提升。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，行不改名，坐不改姓，但可以加長，提升。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成領6千現身嘉義，建議黃敏惠搭檔蔣萬安拚大位。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成領6千現身嘉義，建議黃敏惠搭檔蔣萬安拚大位。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，這幾年都在環島，至今已達616天，生活經費全靠銷售財神刮鬍刀與財神包支應。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，這幾年都在環島，至今已達616天，生活經費全靠銷售財神刮鬍刀與財神包支應。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 嘉義 名字

