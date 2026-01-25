聽新聞
0:00 / 0:00

中央4年再砸16億！台南岸內影視基地 今年啟動樓區、街景建設

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南岸內影視基地的清代漢人街區場景，因拍攝「斯卡羅」暴紅。記者吳淑玲／攝影
台南岸內影視基地的清代漢人街區場景，因拍攝「斯卡羅」暴紅。記者吳淑玲／攝影

台南鹽水區「岸內影視基地」吸引許多劇組拍攝，多次獲金鐘獎、金馬獎，但與在地連結不足，民代要求對外開放，目前基地進入大建設階段，行政院去年核定二期計畫，4年再投入16億800萬元，預計今年開始進行「牌樓厝區」鄉鎮型街景片12棟建設及山城聚落型「木造街屋區」人工地盤建設，文化局邀請營造、設計、景觀、建築等團隊參訪，希望更多優質團隊加入建設，達成2029年開園營運目標。

岸內影視基地利用關廠25年的岸內糖廠閒置空間，以「台灣史」場景為特色。2018至2024年文化部「前瞻計畫」投入6.1億元完成糖廠大門廣場、行政大樓及倉庫修繕，設置辦公室、會議廳、道具庫及片場。2018年啟用，吸引斯卡羅、嘉慶君遊台灣、牛車來去、星空下的黑潮島嶼、大濛等團隊拍攝。

文化局表示，行政院去年核定二階段發展計畫，目前完成都市型廣場、車站主體及榮町等西式屋舍6棟建設，進行主要大街延伸6棟及戰後初期建築景片建置。預計今年啟動「牌樓厝區」12棟鄉鎮型街景片與「木造街屋區」人工地盤建設。

文化局前天舉辦「岸內影視基地工程建設內容說明會」，邀請13組專業營造、設計、景觀、建築業者參與，介紹基地政策、建設成果及場景工程技術。勘察清代漢人市街、車站廣場、大街區、牌樓厝區及木造街屋區等時代景片，並針對景片作舊、建築抗風能力、水溝隱蔽設計等細節討論。

台南 行政院 文化局 建築 影視

