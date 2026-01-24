快訊

台南蜜棗攻占新加坡市場 黃偉哲飛當地化身最強推銷員

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲化身最佳台南水果推銷員。圖／台南市政府提供
延續台南蜜棗成功外銷新加坡的亮眼成果，台南市長黃偉哲赴新加坡高島屋百貨，趁著農曆年節前的消費旺季，為台南蜜棗進行實體推廣行銷，並攜手當地人氣直播主Max、網紅Miss Hippo合作進行現場直播，向新加坡及海外消費者介紹台南蜜棗的產地故事與優質特色。

黃偉哲表示，台南蜜棗能夠進駐新加坡高島屋等高端百貨通路，並獲得當地消費者高度肯定，正是農民用心栽培成果與市府長期推動農產品國際化政策的具體展現。走進通路第一線推廣，並結合社群直播行銷新模式，讓國際消費者更直接了解台南農產的品質與特色，不僅有助於把握農曆年前送禮的市場需求，也能深化品牌形象，進一步拓展海外市場。

推廣活動現場由黃偉哲與網紅直播介紹台南蜜棗清甜爽脆、果肉細緻、甜度高的產品特色，並分享蜜棗從產地栽培、採收到冷鏈空運的新鮮流程。透過直播即時互動回應消費者提問，成功拉近與海外消費者的距離，Max直播時現場試吃大讚「台南蜜棗比蘋果還甜！」，吸引大量觀看人次，同步帶動現場銷售熱度。

農業局長李芳林指出，本次推廣活動除主打蜜棗外，也同步提升百香果、芭樂等台南農特產品的整體能見度，充分展現台南農產多元且穩定的外銷實力。

農業局表示，未來將持續依據不同海外市場特性，輔導產地強化品質管理與供應量能，並結合數位行銷與通路推廣策略，協助台南優質農特產品穩定拓展國際市場，讓「台南甜」持續在世界舞台發光，為農民創造更多元且永續的外銷契機。

比蘋果大的台南密棗。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲化身最佳台南水果推銷員。圖／台南市政府提供
蜜棗 直播主 黃偉哲 新加坡

