拚觀光雲林首推「天鵝宴」 全鵝創意料理搶攻商機

雲林是全台養鵝重鎮，為搶攻228連假觀光人潮，雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，將於2月28日晚間在古坑綠色隧道鵝童驛站推出「雲林天鵝宴」活動，即日起開放訂桌，透過創意全鵝料理，展現雲林鵝肉產業實力，打造結合美食與觀光的特色饗宴。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣鵝肉產量占全台超過4成，雛鵝更高達9成，是名符其實的養鵝大縣；秋冬正值鵝肉最肥美的季節，品質與風味俱佳，目前產地價格每公斤約180元，價格平穩、相當實惠，正適合推廣鵝肉料理。

雲林縣觀光協會指出，本次活動結合益禾豐農業科技（盛豐興農業關係企業）、鵝太宗恆昌鵝肉及鵝媽媽關係企業等在地業者共同籌畫，透過企業與觀光資源整合，呈現從產地到餐桌的完整鏈結，讓民眾一次品嘗傳統風味與創新料理並陳的全鵝饗宴，感受雲林鵝肉的多元魅力。

恆昌鵝肉食品公司董事長陳亨宗表示，天鵝宴規畫多道經典與創新菜色，包括鵝精生菜沙拉、鹹菜鵝肉盅、蜜汁手扒鵝、生炒鵝肉羹、藥膳鵝肉火鍋、荷葉鵝肉米糕、酥炸芋泥鵝、鵝掌燴鮑魚及麻香鵝肉片等，連同水果共10道料理，市值約8千元，活動優惠價每桌5千元，希望以親民價格，讓更多民眾認識鵝肉料理的多樣變化。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰指出，天鵝宴日前開放訂桌後反應熱烈，目前預約已接近30桌，盼透過觀光活動帶動產業升級，讓鵝肉不再只是傳統料理，而是雲林重要的觀光亮點。未來也將持續結合在地農業與觀光資源，打造具代表性的美食品牌，吸引更多遊客走進雲林、品味雲林。訂桌專線0905-929338。