台南岸內影視基地戲組搶拍戲 地方期待打造「台灣環球影城」

台南縣市合併以來，大新營地區面臨邊緣化危機，位於鹽水的「岸內影視基地」將閒置25年的百年岸內糖廠改造，成功打造為國家級影視基地，地方期待能成為「台灣好萊塢」或環球影城，成為大溪北地區觀光主軸，藉由深度旅遊留住遊客，帶動新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山六區發展。

文化局表示，岸內已成熱門拍片基地，不少劇組爭相前來拍攝，通常上一組尚未拍完，下一組就已等待。日治時期榮町場景完工後，許多劇組以該時代為題材創作故事，像大濛火車站場景，復刻五、六零年代環境，從平民住宅到日式建築皆有呈現，另星空下的黑潮島嶼中綠島場景也在基地打造，可惜在丹娜絲颱風被吹摧毀。

文化局強調，基地以「發展影視產業製片機能」為主，推廣「影視體驗」為輔，土地面積約10公頃，規畫時代場景、影視製作及影視體驗休閒三大區域，自啟用以來，累計服務劇組約5萬3千人次、參訪人數約3萬8千人次，帶動地方經濟效益逾2.1億元。

市議員王宣貿指出，影視基地確實帶動周邊住宿與飲食商機，有民眾甚至幸運遇到金馬影帝吃宵夜，但未開放量能就不足，基地距新營交流道僅5分鐘，周邊串連白河林初埤木棉花道、鹽水蜂炮、月津港燈節及鹽水菁寮老街等自然景觀與人文特色，期望以岸內為觀光主軸，規畫2天以上的深度旅遊路線，成為新營溪北深度旅遊新亮點。

文化局表示，目前採團進團出方式，以免干擾拍攝，如1月31日和2月1日周六、日開放兩梯次的大濛場景參觀，名額約1200人，迅速額滿，現階段僅採預約制，預計2029年對外營運後將分區管理，拍攝場景與一般遊客區域分開。