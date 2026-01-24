寒冬血庫拉警報 雲林海鮮餐廳送佛跳牆號召捐血

寒冬血庫拉警報，雲林縣斗六市海村海鮮餐廳以實際行動回饋社會，今在斗六捐血站舉辦「捐血送年菜」公益活動，凡捐血可獲贈干貝醬或佛跳牆年菜，號召民眾挽袖捐血，為需要的病患送上一份回家過年的希望。

海村餐廳老闆表示，感謝前縣議員邱世文的牽線，前年響應捐血送人蔘雞湯活動，獲得熱烈回響，聽聞今年冬天血庫拉警報，因此再度響應。

今天在斗六捐血站凡捐血250cc，即可獲贈招牌干貝醬一瓶；捐血500cc，則可獲得市值千元以上的佛跳牆年菜禮盒，希望民眾挽袖捐血，把溫暖送到有需要的人身上，也能與家人共享美味年菜。

雲林縣中藥商業同業公會理事長劉錦生、邱世文等人今也挽袖捐血響應活動，邱世文表示，感謝海村餐廳展現在地商家落實「取之社會、用之社會」的精神，也期待透過實質鼓勵，號召更多人加入捐血行列，為需要幫助的病患盡一份心力。劉錦生也表示，捐血是最直接、最有溫度的公益行動，呼籲大家一起響應。

雲林捐血站指出，目前血庫存量吃緊，O型血僅剩約2.9天、A型血約3.4天，其餘血型也僅剩約3.6天，呼籲民眾踴躍挽袖捐血，幫助病患安心回家過年。捐血站每日上午8時至下午5時均提供捐血服務。