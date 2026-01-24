禪風現代美學蓋廟 台南市區文皇玉凌別苑動土

「眾神之都」台南的寺廟數量多，副市長姜淋煌今出席東區仁和路上的文皇玉凌別苑新建動土典禮，預計2029年完工；廟方表示，玉凌別苑盼成為東區文化觀光新地標，也規畫多元的社區活動與藝文課程，讓宗教場域轉化為民眾心靈休憩的溫馨空間。

玉凌別苑興建委員會主任委員蕭千金說，別苑建造為了符合祀奉主神「玉皇三殿下」的風格，採用「唐式禪風」設計，以「靜、和、通」為核心理念，建立1座「兼具人文與藝術特質的現代道場」，強調空間的舒適感與貼近民眾的生活需求，不同於傳統宮廟的視覺印象。

今新建動土開工典禮，副市長姜淋煌、立委王定宇、陳亭妃及多名議員，政商界許多人到場，南市在地知名廟宇開基玉皇宮、府城鷲嶺北極殿大上帝廟、竹篙厝上帝廟、安平觀音亭、安平天后宮、三郊鎮海安宮、南安宮等廟宇皆派員出席，也有來自高雄、嘉義市、嘉義縣及彰化縣等地知名的宮廟代表出席祝賀。

廟方特別準備極具特色的結緣活動，動土前兩日邀請大崗山超峰寺住持天池和尚舉行兩天的齋天祈福法會，也在昨日下午法會圓滿灑下新台幣10萬元的硬幣，並將法會供品捐贈給弱勢家戶。

今日動土典禮後有「金鏟子」及「美元紅包」的擲筊活動，吸引許多求子家庭前來向玉皇三殿下祈求結緣，期盼將開運金鏟子帶回家中，為家族增添福氣。同時，現場誠心擲出「三聖杯」的信眾，即可獲得限量可愛的「龍寶寶」1只，象徵吉祥如意、福氣綿延，吸引眾多信眾排隊試手氣。