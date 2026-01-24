4年再投資逾16億 台南「岸內影視基地」拚2029年對外營運

台南鹽水區「岸內影視基地」吸引許多劇組拍攝，多次獲金鐘獎、金馬獎肯定，但與在地連結不足，民代要求早日對外開放，目前基地進入大建設階段，行政院去年核定二期計畫，4年再投入16億800萬元，今年將啟動「牌樓厝區」12棟鄉鎮型街景片與「木造街屋區」人工地盤建設，文化局邀請營造、設計、景觀、建築等團隊參訪，希望更多優質團隊加入建設，達成2029年正式開園對外營運目標。

岸內影視基地利用關廠25年的岸內糖廠閒置空間，以「台灣史」場景為特色。2018至2024年，文化部「前瞻計畫」投入6.1億元完成糖廠大門廣場、行政大樓及倉庫修繕，設置辦公室、會議廳、道具庫及片場。2018年啟用以來吸引斯卡羅、嘉慶君遊台灣、牛車來去、星空下的黑潮島嶼、大濛等團隊拍攝。

文化局表示，行政院去年核定二階段發展計畫後，目前已完成都市型廣場、車站主體及榮町等西式屋舍6棟建設，並進行主要大街延伸6棟及戰後初期建築景片建置。今年將啟動「牌樓厝區」12棟鄉鎮型街景片與「木造街屋區」人工地盤建設。

文化局昨天舉辦「岸內影視基地工程建設內容說明會」，邀請13組專業營造、設計、景觀、建築業者參與，介紹基地政策、建設成果及場景工程技術。與會者實地勘察清代漢人市街、車站廣場、大街區、牌樓厝區及木造街屋區等時代景片，並針對景片作舊、建築抗風能力、水溝隱蔽設計、人工地盤建設等細節提出專業討論。