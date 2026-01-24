快訊

台南市府今明辦眷村年貨嘉年華 重現濃濃眷村味滿滿人潮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市府今明辦眷村年貨嘉年華，重現濃濃眷村味滿滿人潮。圖／台南市政府市場處提供
台南市府首次在永康區探索教育公園、永華路舉辦「台南眷村年貨嘉年華」市集，今天開幕超過100攤有「馮媽媽的店」、「黑橋牌香腸」、「椿友食品」等著名的年貨美食參與，要讓「年味與眷村氣息一次到位」，現場滿滿人潮水洩不通，明天再辦一天。

市府表示，永康過去是眷戶最多行政區，隨著城市變遷眷村陸續拆除、改建，原有的眷村聚落四處分散，為重拾眷村在地美食與文化，特別於年前舉辦「眷村嘉年華」活動，重拾眷村年節記憶。

經濟發展局長張婷媛表示，市府還特別邀請跨年晚會一夕爆紅的「羊咩咩歌后」謝采吟擔任表演嘉賓，精彩表演活動結合眷村意象，值得停下腳步欣賞。

市場處代處長林士群表示，嘉年華活動非常感謝永康公所從場地借用到各項細部規畫都給最大支援，讓活動順利進行。

他說，今明有兩場「夜奇鴨、菜奇鴨快閃拍拍樂」活動，不僅能和市場處可愛的吉祥物合影，還有機會拿到限量的市集美食券。呼籲大家來逛市集、買年貨、看表演，把這份眷村的溫暖和年節的喜氣帶回家。

眷村 美食 年貨

相關新聞

嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共...

禪風現代美學蓋廟 台南市區文皇玉凌別苑動土

「眾神之都」台南的寺廟數量多，副市長姜淋煌今出席東區仁和路上的文皇玉凌別苑新建動土典禮，預計2029年完工；廟方表示，玉...

4年再投資逾16億 台南「岸內影視基地」拚2029年對外營運

台南鹽水區「岸內影視基地」吸引許多劇組拍攝，多次獲金鐘獎、金馬獎肯定，但與在地連結不足，民代要求早日對外開放，目前基地進...

台南市府今明辦眷村年貨嘉年華 重現濃濃眷村味滿滿人潮

台南市府首次在永康區探索教育公園、永華路舉辦「台南眷村年貨嘉年華」市集，今天開幕超過100攤有「馮媽媽的店」、「黑橋牌香...

嘉義太保水牛驛站香氛館開幕 攜手社區打造香草花園

嘉義縣太保水牛公園藝都表演樓閒置多年，縣府ROT交由水牛厝公司營運，在國道一號嘉義交流道旁打造「水牛驛站」，香氛業者進駐...

最神氣年貨大街！西螺太平媽領軍雲林良品直送台北 將首度駐駕信義區

台北信義年貨大街1月31日起連續9天登場，雲林縣西螺福興宮首度受邀，太平媽祖將在台北信義年貨大街設壇祈福，並攜手縣府把雲...

