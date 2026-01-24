台南市府今明辦眷村年貨嘉年華 重現濃濃眷村味滿滿人潮

台南市府首次在永康區探索教育公園、永華路舉辦「台南眷村年貨嘉年華」市集，今天開幕超過100攤有「馮媽媽的店」、「黑橋牌香腸」、「椿友食品」等著名的年貨美食參與，要讓「年味與眷村氣息一次到位」，現場滿滿人潮水洩不通，明天再辦一天。

市府表示，永康過去是眷戶最多行政區，隨著城市變遷眷村陸續拆除、改建，原有的眷村聚落四處分散，為重拾眷村在地美食與文化，特別於年前舉辦「眷村嘉年華」活動，重拾眷村年節記憶。

經濟發展局長張婷媛表示，市府還特別邀請跨年晚會一夕爆紅的「羊咩咩歌后」謝采吟擔任表演嘉賓，精彩表演活動結合眷村意象，值得停下腳步欣賞。

市場處代處長林士群表示，嘉年華活動非常感謝永康公所從場地借用到各項細部規畫都給最大支援，讓活動順利進行。