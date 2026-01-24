嘉義太保水牛驛站香氛館開幕 攜手社區打造香草花園

嘉義縣太保水牛公園藝都表演樓閒置多年，縣府ROT交由水牛厝公司營運，在國道一號嘉義交流道旁打造「水牛驛站」，香氛業者進駐設點今天開幕，攜手水牛厝社區發展協會，在水牛公園種植100株香草，並邀請家戶一起種植玫瑰花，將收購做精油，將水牛厝打造為香氛社區。

水牛社區發展協會理事長葉宗焜說，水牛驛站香氛業者攜手社區營造環境，在水牛公園種植百株香草，打造為「香草花園」，包括迷迭香、尤加利、薄荷及芳香萬壽菊等7個品種，水牛驛站活化後變得更好玩，成為水牛厝社區最新亮點，希望吸引更多遊客來訪。

植境香療創辦人黃敏菁說，目前已在水牛驛站外種植120株玫瑰，今天開幕再攜手社區種100株香草植物，未來將鼓勵社區家戶種植玫瑰花，由耐斯集團統一收購，與嘉義大學合作製作精油及其他產品，期盼以香草及玫瑰與社區共好，將水牛厝打造為香氛療癒社區。

水牛社區發展協會與植境香療成立香草共好・植境永續——ESG永續聯盟，共有12個單位簽署合作備忘錄，未來將跨域推動社區關懷，同時也舉辦公益活動，今天邀請天主教中華聖母基金會乾燥車團隊進駐，提供社區長者烘棉被服務，並導入精油讓長者有香噴噴的棉被。