最神氣年貨大街！西螺太平媽領軍雲林良品直送台北 將首度駐駕信義區

台北信義年貨大街1月31日起連續9天登場，雲林縣西螺福興宮首度受邀，太平媽祖將在台北信義年貨大街設壇祈福，並攜手縣府把雲林優質農特產品直送台北，在現場展售，今舉行記者會，熱情邀請北部民眾就近採買雲林年貨。

西螺福興宮今舉行「2026台北信義年貨大街暨西螺太平媽祖走春賜福」行前記者會，縣長張麗善、立委張嘉郡、副縣長陳璧君、福興宮董事長楊文鐘、民政處長蕭德恕、文觀處長謝明璇、西螺鎮長廖秋萍、西螺農會總幹事廖錦富、統一百華行銷部長陳亞平及多位地方民意代表共同出席，熱情邀請北部鄉親就近至信義興雅路年貨大街採買雲林良品年貨。

福興宮董事長楊文鐘表示，廟方去年與台北統一時代百貨合作「太平媽祖來店禮」獲得廣大迴響，今年受邀擴大舉辦，將在信義街興雅路的年貨大街設壇，並規畫1月31日中午11點由台北市政府出發，沿途賜福至年貨大街，全程約兩公里。

楊文鐘表示，此次太平媽祖到台北走春賜福，不僅帶來雲林多元年貨，更將百年傳統祭祀文化原汁原味搬進信義商圈，現場將設置莊嚴的太平媽祖廟壇與神轎，民眾可近距離參拜百年媽祖，體驗鑽轎底祈福與新春平安點燈服務。開幕當天更安排將軍團、哨角隊、轎前吹與娘傘轎班團護駕進場，讓年貨大街增添濃厚年味與信仰氛圍。

農業處科長柳昆宏表示，此次活動現場設置雲林良品專區，集結8家獲得雲林良品認證的業者，設置雲林農特產專區，包含西螺鎮農會品質極佳的濁水米、醬油，土庫百年老店「萬源製麵舖」的彩色蔬果麵，等另有共50個精選攤位，販售傳統年節乾貨、伴手禮、點心與年節裝飾用品。