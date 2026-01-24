快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

聽新聞
0:00 / 0:00

台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供

迎接農曆年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要讓民眾領取春聯也將平安與安全帶回家。明天左鎮還有園藝老師指導製作多肉植物盆栽，為居家擺設增添濃厚年味。

大內公所今辦「『馬』躍大內－新春揮毫暨政令宣導活動」，邀請蕭基賦、鄭清和、田淑美、楊金水及政風室主任杜建忠五位書法名家現場揮毫，筆走龍蛇書寫「馬到成功」、「平安順遂」等吉祥祝福，民眾索取一空。

現場還有「紅包DIY」親子體驗，親子一同設計專屬馬年紅包袋。還有社區號召志工參與，大內消防分隊則設防災、環境孳清及廉政宣導攤位，提醒防災注意事項。

大內區長陳俊達表示，民眾可在走訪二溪月世界、南瀛天文館、走馬瀨農場及頭社公廨等景點，感受大內自然與人文之美。

左鎮區公所明天上午舉辦「名家揮毫送春聯」活動，邀請書法名家蕭基賦、鄭清和、楊金水、田淑美為民眾揮毫書寫吉祥春聯，送上美好祝福。

區公所表示，現場提供多款可愛圖章，供民眾拓印於紅包袋。左鎮圖書館也加入推出書法藝術書展與新春贈書活動。園藝老師現場教學，指導民眾製作精美的多肉植物盆栽，為居家擺設增添濃厚年味。

區公所說，今年特別請書法老師揮毫書寫防災春聯，提醒「防災先行護家園，平安迎春慶新年」，結合春節喜慶氛圍與防災宣導。

大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供
大內公所邀請名家寫贈春聯慶春節兼宣傳防災。圖／公所提供

春聯 紅包

延伸閱讀

台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

真的寫得一手好字...蔣萬安揮毫寫「氣」字秀書法功力

捲命案全面停工 黃明志吸毒案大翻轉！法院判無罪釋放

相關新聞

影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

農曆春節前，嘉義市送上超有感大紅包！市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，總發放金額高達15....

嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共...

台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

迎接農曆馬年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要...

台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、...

拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

雲林縣再添休閒農業新據點。林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成為雲林縣第四處休閒農業區。園區面積約562公頃，...

科技扮文化偵探 台南解密14家百年廟宇供桌匠師印記

台南市文化資產管理處自2024年起推動「百年廟宇文物普查」，首波鎖定14家主祀保生大帝的百年廟宇，結合科技檢測與文史資料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。