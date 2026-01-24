台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

迎接農曆馬年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要讓民眾領取春聯也將平安與安全帶回家。明天左鎮還有園藝老師指導製作多肉植物盆栽，為居家擺設增添濃厚年味。

大內公所今辦「『馬』躍大內－新春揮毫暨政令宣導活動」，邀請蕭基賦、鄭清和、田淑美、楊金水及政風室主任杜建忠五位書法名家現場揮毫，筆走龍蛇書寫「馬到成功」、「平安順遂」等吉祥祝福，民眾索取一空。

現場還有「紅包DIY」親子體驗，親子一同設計專屬馬年紅包袋。還有社區號召志工參與，大內消防分隊則設防災、環境孳清及廉政宣導攤位，提醒防災注意事項。

大內區長陳俊達表示，民眾可在走訪二溪月世界、南瀛天文館、走馬瀨農場及頭社公廨等景點，感受大內自然與人文之美。

左鎮區公所明天上午舉辦「名家揮毫送春聯」活動，邀請書法名家蕭基賦、鄭清和、楊金水、田淑美為民眾揮毫書寫吉祥春聯，送上美好祝福。

區公所表示，現場提供多款可愛圖章，供民眾拓印於紅包袋。左鎮圖書館也加入推出書法藝術書展與新春贈書活動。園藝老師現場教學，指導民眾製作精美的多肉植物盆栽，為居家擺設增添濃厚年味。