聽新聞
0:00 / 0:00
台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災
迎接農曆馬年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要讓民眾領取春聯也將平安與安全帶回家。明天左鎮還有園藝老師指導製作多肉植物盆栽，為居家擺設增添濃厚年味。
大內公所今辦「『馬』躍大內－新春揮毫暨政令宣導活動」，邀請蕭基賦、鄭清和、田淑美、楊金水及政風室主任杜建忠五位書法名家現場揮毫，筆走龍蛇書寫「馬到成功」、「平安順遂」等吉祥祝福，民眾索取一空。
現場還有「紅包DIY」親子體驗，親子一同設計專屬馬年紅包袋。還有社區號召志工參與，大內消防分隊則設防災、環境孳清及廉政宣導攤位，提醒防災注意事項。
大內區長陳俊達表示，民眾可在走訪二溪月世界、南瀛天文館、走馬瀨農場及頭社公廨等景點，感受大內自然與人文之美。
左鎮區公所明天上午舉辦「名家揮毫送春聯」活動，邀請書法名家蕭基賦、鄭清和、楊金水、田淑美為民眾揮毫書寫吉祥春聯，送上美好祝福。
區公所表示，現場提供多款可愛圖章，供民眾拓印於紅包袋。左鎮圖書館也加入推出書法藝術書展與新春贈書活動。園藝老師現場教學，指導民眾製作精美的多肉植物盆栽，為居家擺設增添濃厚年味。
區公所說，今年特別請書法老師揮毫書寫防災春聯，提醒「防災先行護家園，平安迎春慶新年」，結合春節喜慶氛圍與防災宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言