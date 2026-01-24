台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。春節春聯及市長信函將於1月30日起陸續送達各家戶。民治、永華與曾文三處市政中心的市民服務中心與服務台亦同步開放索取。

民政局表示，今年春聯賀詞邀請書畫名家陳茂隆揮毫，藉由其流暢且富有力量的筆觸，將「金馬伍吉」四字的意境完美呈現，使春聯不僅傳遞新年祝福，更增添藝術性與文化深度，讓市民在日常生活中也能感受傳統書畫之美，讓藝術與祝福結合，為新春增添濃厚文化氣息。

民政局說，台南身為文化古都，長年累積深厚的人文底蘊。春聯設計融合多重文化意涵，呼應馬年吉祥意象，展現奔騰向前、勇於開創的精神，也象徵財富豐盈、生活富足，呈現台南獨有的文化風貌與祝福心意。

市長黃偉哲表示，春節是家人團聚的重要時刻，透過春聯發送，將新年的祝福送進每一個家庭，也感謝市民朋友一年來與市府團隊攜手努力，讓城市持續進步與發展。期盼在嶄新的一年，共同迎接更美好的生活。

副市長兼民政局長姜淋煌指出，張貼春聯是重要的年節習俗，象徵驅邪納福、迎新送舊。每逢歲末年初，家家戶戶張貼春聯，除了增添喜氣外，也寄託著對來年平安、幸福與豐收的美好期盼。市府延續此一傳統，透過發送春聯，讓年節祝福走進每一個角落。