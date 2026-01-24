快訊

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲出示今年春聯「金馬伍吉」，祝福市民新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出示今年春聯「金馬伍吉」，祝福市民新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。圖／台南市政府提供

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金伍吉」作為賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。春節春聯及市長信函將於1月30日起陸續送達各家戶。民治、永華與曾文三處市政中心的市民服務中心與服務台亦同步開放索取。

民政局表示，今年春聯賀詞邀請書畫名家陳茂隆揮毫，藉由其流暢且富有力量的筆觸，將「金馬伍吉」四字的意境完美呈現，使春聯不僅傳遞新年祝福，更增添藝術性與文化深度，讓市民在日常生活中也能感受傳統書畫之美，讓藝術與祝福結合，為新春增添濃厚文化氣息。

民政局說，台南身為文化古都，長年累積深厚的人文底蘊。春聯設計融合多重文化意涵，呼應馬年吉祥意象，展現奔騰向前、勇於開創的精神，也象徵財富豐盈、生活富足，呈現台南獨有的文化風貌與祝福心意。

市長黃偉哲表示，春節是家人團聚的重要時刻，透過春聯發送，將新年的祝福送進每一個家庭，也感謝市民朋友一年來與市府團隊攜手努力，讓城市持續進步與發展。期盼在嶄新的一年，共同迎接更美好的生活。

副市長兼民政局長姜淋煌指出，張貼春聯是重要的年節習俗，象徵驅邪納福、迎新送舊。每逢歲末年初，家家戶戶張貼春聯，除了增添喜氣外，也寄託著對來年平安、幸福與豐收的美好期盼。市府延續此一傳統，透過發送春聯，讓年節祝福走進每一個角落。

春聯 黃偉哲

延伸閱讀

台南超人氣「菜奇鴨、夜奇鴨」小貼圖來了！官網免費下載中

締盟20年…黃偉哲訪日本仙台 贈議長野田讓榮譽市民證書

影／台南市警局21高階警職調整今交接 副市長轉達黃偉哲3點期許

台南農產年節展售新北登場 黃偉哲熱情行銷

相關新聞

影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

農曆春節前，嘉義市送上超有感大紅包！市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，總發放金額高達15....

嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共...

台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

迎接農曆馬年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要...

台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、...

拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

雲林縣再添休閒農業新據點。林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成為雲林縣第四處休閒農業區。園區面積約562公頃，...

科技扮文化偵探 台南解密14家百年廟宇供桌匠師印記

台南市文化資產管理處自2024年起推動「百年廟宇文物普查」，首波鎖定14家主祀保生大帝的百年廟宇，結合科技檢測與文史資料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。