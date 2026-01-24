快訊

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區。記者陳雅玲／攝影

雲林縣再添休閒農業新據點。林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成為雲林縣第四處休閒農業區。園區面積約562公頃，串聯超過30家在地農場與農特產店家，主打「以水為本」的農遊特色，結合農業、生態與觀光發展。

揭牌儀式由縣長張麗善主持，副縣長陳璧君、立法委員張嘉郡，以及縣議員張維崢、賴淑娞、陳芳盈、黃勝志，林內鄉農會總幹事黃國洲、水舞休閒農業發展協會理事長百漾・馬地克拉安、林內鄉長劉姿言等人到場見證。水舞休閒農業區也成為繼金湖、華山、石壁之後，雲林縣第4個獲中央核定的休閒農業區。

縣長張麗善表示，休閒農業區的成立，不僅有助於完善農業休閒相關軟、硬體設施，也能在土地使用管制上提供更具彈性的運用方式，無論是推動農產品六級產業化，或落實農業永續經營，縣府都將善盡輔導責任，結合農業與觀光，引入更多觀光量能。

縣府農業處長魏勝德指出，林內地區原本就有不少休閒農場，各自發展特色，但在整體串聯與整合上歷經一段努力，水舞休閒農業區第一次送件時一度被「留校察看」，所幸在理事長積極整合下，地方逐步凝聚共識，最終於去年獲農業部核定，順利成立。

水舞休閒農業區涵蓋林內鄉烏塗村、重興村、林北村與林中村等4個村莊，總面積562公頃。水舞休閒農業發展協會理事長百漾・馬地克拉安表示，目前園區內已有超過30家在地農場與農特產業者，未來將透過既有場域的整合，讓遊客在不同據點中，體驗多樣農產品的生產過程，進一步認識林內農業的多元樣貌。

園區內農業生產者中，超過一半為林內鄉農會輔導的青農，農會總幹事黃國洲對休閒農業區的成立深感與有榮焉。縣議員張維崢也指出，林內是雲林重要的水源地，此次以「水」為核心畫設休閒農業區，別具意義，期盼透過成員共同努力，讓全國看見林內。

林內鄉盛產木瓜、芋頭、鳳梨等優質農產品。立委張嘉郡表示，林內擁有好山好水，誠摯邀請民眾走進水舞休閒農業區，親身感受最美的水域景觀、豐富的生態環境，以及最具特色的在地農產品。

雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，園區內農產豐富，今現場展售。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，園區內農產豐富，今現場展售。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，園區內農產豐富，獲得來賓好評。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，園區內農產豐富，獲得來賓好評。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區，農業區內物產豐富 。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區，農業區內物產豐富 。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成立，成為縣內第四處休閒農業區。記者陳雅玲／攝影

農產品 雲林 農會

延伸閱讀

雲林夫婦滯留阿布達比返台 感謝韓國瑜、張嘉郡

政院提老農津貼調高到1萬元 張嘉郡籲加碼到1萬2千元

縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

相關新聞

影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

農曆春節前，嘉義市送上超有感大紅包！市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，總發放金額高達15....

嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共...

台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

迎接農曆馬年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要...

台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、...

拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

雲林縣再添休閒農業新據點。林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成為雲林縣第四處休閒農業區。園區面積約562公頃，...

科技扮文化偵探 台南解密14家百年廟宇供桌匠師印記

台南市文化資產管理處自2024年起推動「百年廟宇文物普查」，首波鎖定14家主祀保生大帝的百年廟宇，結合科技檢測與文史資料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。