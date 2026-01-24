拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

雲林縣再添休閒農業新據點。林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成為雲林縣第四處休閒農業區。園區面積約562公頃，串聯超過30家在地農場與農特產店家，主打「以水為本」的農遊特色，結合農業、生態與觀光發展。

揭牌儀式由縣長張麗善主持，副縣長陳璧君、立法委員張嘉郡，以及縣議員張維崢、賴淑娞、陳芳盈、黃勝志，林內鄉農會總幹事黃國洲、水舞休閒農業發展協會理事長百漾・馬地克拉安、林內鄉長劉姿言等人到場見證。水舞休閒農業區也成為繼金湖、華山、石壁之後，雲林縣第4個獲中央核定的休閒農業區。

縣長張麗善表示，休閒農業區的成立，不僅有助於完善農業休閒相關軟、硬體設施，也能在土地使用管制上提供更具彈性的運用方式，無論是推動農產品六級產業化，或落實農業永續經營，縣府都將善盡輔導責任，結合農業與觀光，引入更多觀光量能。

縣府農業處長魏勝德指出，林內地區原本就有不少休閒農場，各自發展特色，但在整體串聯與整合上歷經一段努力，水舞休閒農業區第一次送件時一度被「留校察看」，所幸在理事長積極整合下，地方逐步凝聚共識，最終於去年獲農業部核定，順利成立。

水舞休閒農業區涵蓋林內鄉烏塗村、重興村、林北村與林中村等4個村莊，總面積562公頃。水舞休閒農業發展協會理事長百漾・馬地克拉安表示，目前園區內已有超過30家在地農場與農特產業者，未來將透過既有場域的整合，讓遊客在不同據點中，體驗多樣農產品的生產過程，進一步認識林內農業的多元樣貌。

園區內農業生產者中，超過一半為林內鄉農會輔導的青農，農會總幹事黃國洲對休閒農業區的成立深感與有榮焉。縣議員張維崢也指出，林內是雲林重要的水源地，此次以「水」為核心畫設休閒農業區，別具意義，期盼透過成員共同努力，讓全國看見林內。