快訊

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉公所靠公共造產改善財政，去年10月普發民生紓困金。聯合報系資料照
嘉義縣義竹鄉公所靠公共造產改善財政，去年10月普發民生紓困金。聯合報系資料照

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共造產翻身，10個公所陸續宣布發錢，包括義竹、梅山、太保、民雄、竹崎、新港、朴子、阿里山、大林及東石，其中以阿里山發6000元最多。

義竹鄉去年10月已發5000元民生紓困金，以及梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元、新港鄉3000元、朴子市2000元、阿里山鄉6000元、大林鎮3000元，東石鄉2000元，共有10個公所宣布發錢，將在農曆新年前後陸續發放。

早期鄉鎮市公所財源有限，直到部分鄉鎮公墓公告禁葬，公所開始新建公共造產，如納骨塔、生命園區等，才開始有結餘，再加上中央補助統籌分配款，還有工程經費結餘，一舉逆襲成有存款的公所，今年丹娜絲颱風後，義竹、民雄、梅山及太保公所陸續宣布發現金。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉納骨塔每年收入近千萬元，扣除成本盈餘7、800萬元，再加上歲出預算剩餘款，每年約可存下4000萬元，另還有閒置舊垃圾場、禁葬後舊公墓設置地面型太陽能，每年收租金400萬元，未來陸續推動更多村公墓禁葬，有望再增加公所財源。

民雄鄉長林于玲說，民雄鄉主要收入來源為納骨塔，歷屆鄉長謹守財政紀律，努力存錢到現在都沒有亂花錢，民雄是嘉義縣最大鄉鎮，有將近7萬人口，每年結存、建設剩餘款都會留在公庫，這次以上年度剩餘款普發2000元，未來也會繼續籌措新建第二座納骨塔經費。

嘉義縣義竹鄉公所靠公共造產改善財政，去年10月普發民生紓困金。聯合報系資料照
嘉義縣義竹鄉公所靠公共造產改善財政，去年10月普發民生紓困金。聯合報系資料照

阿里山 嘉義 普發現金 普發6000 納骨塔

延伸閱讀

嘉義縣太保「草莓採摘地圖」 串聯7家農場拚經濟

2026台灣燈會2月5日辦徵才 時薪最高210元

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業 二代接班傳承也有錢可拿

相關新聞

影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

農曆春節前，嘉義市送上超有感大紅包！市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，總發放金額高達15....

嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共...

台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

迎接農曆馬年，台南大內區公所、左鎮區公所今明兩天舉辦送名家春聯防災活動，大內今天辦書法「寫平安、過好年」結合防災宣導，要...

台南馬年春聯「金馬伍吉」 黃偉哲：祝賀大家金錢滿屋

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」作為賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、...

拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

雲林縣再添休閒農業新據點。林內鄉「水舞休閒農業區」獲農業部核定，今揭牌成為雲林縣第四處休閒農業區。園區面積約562公頃，...

科技扮文化偵探 台南解密14家百年廟宇供桌匠師印記

台南市文化資產管理處自2024年起推動「百年廟宇文物普查」，首波鎖定14家主祀保生大帝的百年廟宇，結合科技檢測與文史資料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。