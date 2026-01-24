嘉義縣10鄉鎮市公所好有錢 靠公共造產翻身還能發現金

嘉義縣市共同生活圈，卻在普發現金展現兩樣情，嘉義縣政府尚有公共債務，無法普發現金，縣民無奈乾瞪眼，但也有許多公所靠著公共造產翻身，10個公所陸續宣布發錢，包括義竹、梅山、太保、民雄、竹崎、新港、朴子、阿里山、大林及東石，其中以阿里山發6000元最多。

義竹鄉去年10月已發5000元民生紓困金，以及梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元、新港鄉3000元、朴子市2000元、阿里山鄉6000元、大林鎮3000元，東石鄉2000元，共有10個公所宣布發錢，將在農曆新年前後陸續發放。

早期鄉鎮市公所財源有限，直到部分鄉鎮公墓公告禁葬，公所開始新建公共造產，如納骨塔、生命園區等，才開始有結餘，再加上中央補助統籌分配款，還有工程經費結餘，一舉逆襲成有存款的公所，今年丹娜絲颱風後，義竹、民雄、梅山及太保公所陸續宣布發現金。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉納骨塔每年收入近千萬元，扣除成本盈餘7、800萬元，再加上歲出預算剩餘款，每年約可存下4000萬元，另還有閒置舊垃圾場、禁葬後舊公墓設置地面型太陽能，每年收租金400萬元，未來陸續推動更多村公墓禁葬，有望再增加公所財源。