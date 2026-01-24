快訊

科技扮文化偵探 台南解密14家百年廟宇供桌匠師印記

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
良皇宮供桌組年代在1968元，石柳嵌入雕刻滿工布局，工藝精美。圖／台南市文化局提供
良皇宮供桌組年代在1968元，石柳嵌入雕刻滿工布局，工藝精美。圖／台南市文化局提供

台南文化資產管理處自2024年起推動「百年廟宇文物普查」，首波鎖定14家主祀保生大帝的百年廟宇，結合科技檢測與文史資料，揭開供桌隱藏的工藝細節與歷史訊息。

普查由文化資產管理處委託「草地人民俗文化工作室」執行，並邀集林仁政、曾國棟、邱延洲等專家參與，對14家百年廟宇進行系統性調查。調查過程中，團隊宛如文化偵探，運用紅外線攝影、數位顯微鏡等科技工具，一步步解析供桌內部結構及層層漆飾下的訊息。

調查發現，多座供桌採用台南具代表性的傳統工藝「茄苳入石柳」，以深色茄苳木為底，嵌入淺色石柳木，形成細膩對比的紋理。部分供桌更保留早期製作者署名與商號，其中「復生興」與匠師「陳火木」最為常見，成為追溯府城木作工藝的重要線索。

以良皇宮為例，紅外線攝影揭示「內關帝港復生興特製」字樣。資料顯示，「復生興」由董家經營，創立於日治大正年間，以承製供桌聞名，戰後延伸出「董生興」、「董華興」等商號，作品遍及開基武廟、法華寺、竹溪寺、開元寺等重要宮廟，直到民國八○年代才逐漸停業，堪稱當時府城工藝代表。

保寧宮供桌上則發現「火木彫刻工處承造」題記，「火木彫刻工處」為台南知名匠師陳火木創立，其技藝影響深遠。現今「茄苳入石柳」重要保存者陳南陽，承襲陳火木手藝，並已傳至第三代，延續府城木作工藝生命力。

材質分析也有新發現。調查團隊透過高倍率數位顯微鏡觀察木材細胞，確認嵌材多為色澤黃白、木理細緻的「狗骨仔」，驗證傳統技法材質選用的精準性。

台南市文化資產管理處表示，本次文物普查展現科技與人文研究結合成果，不僅呈現百年供桌藝術與工藝價值，也協助廟方提升文物保存意識。未來將持續推動主題式文物普查，讓更多市民認識台南深厚的在地工藝與文化底蘊。

